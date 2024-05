Brunch com as amigas? Selecionámos a receita perfeita!

Na cozinha há felizes e inspiradas criações. A ideia nascida boémia no século XIX, a de unir o pequeno-almoço (breakfast, na língua inglesa) ao almoço (lunch) resultou numa das mais reconfortantes e fascinantes refeições. Um brunch é sinónimo de fim de semana, de manhãs de preguiça que culminam numa refeição que junta o melhor de dois mundos: os pratos ligeiros do pequeno-almoço e aquilo que nos pede um bom almoço.

Para replicar em casa o que de bom a vida lhe dá sob a forma de um brunch cosmopolita e contemporâneo, eis que lhe trazemos uma saborosíssima Tosta de abacate, pasta de azeitona preta e ovo. Imagine a aveludada pasta de azeitona a unir-se à textura do pão ainda quente. Acrescente-lhe a frescura do abacate num casamento perfeito com o ovo cozido e termine com o toque rústico da rúcula. Aproveite para juntar ao elenco do seu brunch estas French Toasts com Doce de Maçã e Canela.

Saiba como preparar a receita de Tosta de abacate, pasta de azeitona preta e ovo

A quantidade de ingredientes que lhe aqui lhe trazemos prepara uma receita que serve duas pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação não excede os 25 minutos.

Fatias de pão torrado: 2

Pasta de azeitona preta Continente Seleção: usar q.b.

Abacate cortado em fatias finas: 1

Ovos: 1 a 2, dependendo da preferência

Azeite: Um fio generoso

Pimenta-rosa: Usar a gosto

Microgreens de rúcula: Usar a gosto

créditos: Continente

Mãos à obra

Passo 1. Comece por cozer os ovos com casca. Enquanto isso descasque e descaroce o abacate e fatie-o muito finamente. Torre as fatias de pão.

Passo 2. Barre a pasta de Azeitona Preta Continente Seleção no pão torrado.

Passo 3. Disponha o abacate em fatias sobre o pão (1/2 abacate por fatia de pão). Sobre o abacate disponha os ovos cozidos cortados em quartos (1/2 ou 1 por fatia de pão) e regue tudo com um fio de azeite. Polvilhe a gosto com pimenta-rosa e finalize com microgreens de rúcula.

Bom apetite e o convite para conhecer toda a gama de produtos Continente Seleção. Inspire-se também com mais receitas de pequeno-almoço