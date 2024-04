Os sogros apareceram de surpresa para almoçar? Selecionámos a receita perfeita

Há receitas que encerram uma particularidade: basta que digamos o seu nome para reavivar as nossas melhores memórias. Empada de Pato carrega essa singularidade. Quem não associa esta receita à palavra família e a momentos felizes e aconchegantes?

A Empada de Pato traz, assim, o cunho de receita vencedora, mesmo quando à mesa se sentam convivas exigentes – os sogros – que, por sinal, apareceram sem prévio aviso para almoçar. Não há stresses, há um caminho simples para conquistar o coração e a barriga. Espreite a receita que lhe propomos e, verá, o sucesso à mesa, mesmo quando esta se faz de improviso, está ao alcance de todos nós. E, como sabemos, quem agrada aos sogros está preparado para enfrentar o gastrónomo mais exigente.

Descubra como preparar a receita de Empada de Pato com legumes assados.

A quantidade de ingredientes que lhe apresentamos prepara uma receita que serve de quatro a seis pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação não excede os 30 minutos.

Empada de pato Continente Seleção: 1

Gema de ovo batida: 2 ovos

Curgete em cubos: 1

Batatas-doces médias em cubos: 2

Couve de Bruxelas: 150 g

Cenouras médias em cubos: 2

Tomate cereja: 500 g

Azeite: um fio generoso

Sal e pimenta: usar q.b.

Orégãos: usar q.b.

Tomilho: usar q.b.

Queijo feta (para finalizar): usar a gosto

créditos: Continente

Mãos à obra

Passo 1: Retirar a Empada de Pato Continente Seleção da embalagem e dispor num tabuleiro de ir ao forno. Pincele com gema de ovo batida e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por 30 minutos.

Passo 2: Noutro tabuleiro forrado com papel vegetal, disponha os legumes coutados em cubos (à exceção do tomate que deve ficar inteiro), regue tudo com um fio de azeite, tempere com sal e pimenta, orégãos e tomilho. Leve ao forno a 180 ºC, por 25 a 30 minutos.

Passo 3: Antes de servir os legumes, esfarele queijo feta a gosto e sirva a empada de pato decorando-a com tomilho.

Bom apetite e o convite para conhecer toda a gama de produtos Continente Seleção. Inspire-se também com mais receitas de carne.