Situemo-nos perante o seguinte cenário: é dia da semana, faz anos – ou celebra um momento especial – o tempo é, como se usa dizer, "curto" e vai receber em casa um grupo de familiares e amigos. Acaba de chegar do trabalho, a hora do jantar avança na sua direção como um corredor num sprint mas, magia, reina a calma no seu espírito. Porquê? Porque tem em suas mãos a receita que aqui lhe apresentamos.

Quinze minutos é quanto vai precisar para preparar uma refeição capaz de agradar a todos os palatos. A proposta que aqui lhe propomos casa na perfeição ingredientes que nasceram para conviver em harmonia.

Sem mais, eis como preparar este Tagliatelle com Tomate Cereja e Pesto de Ricota e Noz.

A quantidade de ingredientes que lhe apresentamos prepara uma refeição para quatro a seis pessoas (com doses individuais generosas). O grau de dificuldade é fácil. Contas feitas só vai precisar de nove ingredientes, a saber:

Tomate cereja de várias cores: 500 g

Vinagre balsâmico: 2 colheres de sopa

Azeite: 1 colher de sopa

Sal e pimenta: usar q.b.

Massa tagliatelle: 500 g

Queijo ricota: 250 g

Molho pesto de ricota e noz Continente Seleção: ½ chávena

Miolo de noz picado: usar q.b.

Folhas frescas de manjericão: usar a gosto

Mãos à obra

Passo 1: Ponto primeiro nesta receita ultrarrápida, há que ligar o forno a 220 °C.

Passo 2: Forno a aquecer, vai colocar os tomates num tabuleiro forrado com papel vegetal e regar com generosidade com o vinagre balsâmico (que vai conferir um sabor agridoce aos tomates), regar com a colher de sopa de azeite e temperar com sal e pimenta.

Passo 3: Forno nos 220 ºC e é hora de levar ao calor os tomates cereja. Vai fazê-lo por 30 a 35 minutos. Espreite de quando em vez. Se os tomates soltarem suco pode desligar o forno antes do tempo apontado.

Passo 4: Enquanto os tomates assam, cozinhe a massa numa panela grande com água a ferver, um fio de azeite e sal até ficar al dente (cozida, mas ligeiramente resistente a uma trincadela).

Passo 5: Escorra a massa, mas reserve cerca de duas chávenas de água do cozimento.

Passo 6: Entretanto, os tomates estão assados. Misture-os com a massa juntamente com o queijo ricota, o Molho pesto de ricota e noz Continente Seleção, com origem em Itália, queijo DOP, cremoso e pronto a consumir. Verta algumas colheres de água da cozedura da massa. Envolva muito bem e delicadamente.

Passo 7: Sirva com folhas frescas de manjericão e nozes picadas.

Bom apetite