Pequeno-almoço na cama? Temos a receita que procura: French Toasts com Doce de Maçã e Canela

Há receitas que pelas suas qualidades têm o poder de nos enlear numa espécie de sonho culinário. As french toasts contam com esse atributo. Para nos conquistarem basta pensar em frescas fatias de pão, amaciadas em ovo e leite, apaladadas com essência de baunilha e canela e douradas numa frigideira. Ainda quentinhas, estas fatias recebem uma deliciosa cobertura de maçã, compota do mesmo fruto e uma noz de manteiga. A imagem é tentadora, concorda?

Faça desta imagem uma experiência doméstica para um daqueles dias em que apetece preguiçar. Quem não anseia por um pequeno-almoço tardio servido na cama, tabuleiro sobre o regaço, comida reconfortante, um chá ou um café quentinho? A receita que lhe propomos dá-lhe o mote para empreender esta extravagância no “vale de lençóis”.

Descubra como preparar a receita de French Toasts com Doce de Maçã e Canela Continente Seleção

A quantidade de ingredientes que lhe apresentamos prepara uma refeição para quatro pessoas. A receita não lhe levará mais de 15 minutos de confeção. O grau de dificuldade é fácil.

Maçãs, descascadas e fatiadas 2

Açúcar mascavado 100 g

Doce de maçã com canela Continente Seleção 2 colheres de sopa

Manteiga 4 colheres de sopa

Extrato de baunilha 2 colheres de chá

Canela 1 colher rasa de chá

Fatias de pão 6 a 8

Ovos 2

Leite 60 ml

Farinha de trigo 40 g

Óleo de coco (para untar a frigideira): usar q.b.

Açúcar de confeiteiro (opcional)

créditos: Continente

Mãos à obra

Passo 1: Adicione as fatias de maçã, o açúcar mascavado, o doce de maçã com canela Continente Seleção e a manteiga numa frigideira. Cozinhe em lume médio até que o açúcar mascavado se dissolva e a manteiga derreta.

Passo 2: Adicione uma colher de chá de extrato de baunilha e reduza o lume. Cozinhe por mais seis a oito minutos. Retire do lume e deixe arrefecer um pouco e engrossar enquanto prepara a french toast.

Passo 3: Numa taça grande misture os ovos, uma colher de chá de extrato de baunilha, o leite e a canela. Junte a farinha e bata até ficar homogéneo. Mergulhe completamente uma fatia de pão na mistura, tendo o cuidado de cobrir os dois lados. Retire o pão do líquido e deixe escorrer o excesso.

Passo 4: Cozinhe a french toast numa frigideira untada com óleo de coco por um a dois minutos até dourar levemente, depois vire e cozinhe o outro lado por um a dois minutos. Repita com as restantes fatias de pão. Cubra generosamente as torradas com a mistura de maçã e canela. Polvilhe com açúcar em pó, se desejar.

