Mickael Carreira marcou presença no programa 'Júlia' desta quarta-feira, 16 de agosto.

O artista falou com a apresentadora da SIC sobre vários assuntos da sua vida profissional e pessoal, sem esquecer a mais recente novidade: a perda de peso que o levou a ser capa da revista Men's Health.

"Estava a precisar desta mudança. Estou-me a sentir com 23 anos. Acordava de manhã cansado e agora acordo melhor. [...] Eu gosto de comer a seguir aos concertos, mas é uma questão de equilíbrio, não tinha bons hábitos alimentares", revela o artista.

"Agora já sou focado no exercício físico, eu e a Laura somos um casal 'fit'", confessa. A seguir, o artista foi surpreendido por Pedro Medeiros, o seu personal trainer. Em tom de brincadeira, Mickael revela que houve momentos em que ficou "intratável". O cantor, de 40 anos, perdeu quase 15 quilos em cerca de quatro meses.

"Eu e o Pedro batemos de frente no primeiro treino mas quando eu percebi que se não me entregasse a 100% não iria conseguir fazer um bom trabalho [mudei]. Mais do que o treino, é a cabeça, tem que haver uma mudança no 'mindset', confessou.