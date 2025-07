Quase duas semanas depois da morte de Diogo Jota e André Silva, Fernando Mendes prestou uma homenagem aos irmãos futebolistas que morreram tragicamente num acidente de carro.

Durante o programa 'O Preço Certo', foi exibida uma fotografia de Diogo Jota e André Silva no grande ecrã e o apresentador disse: "Já lá vão uns dias, umas semanas... Queria prestar uma grande homenagem a dois grandes jogadores de futebol, dois homens extraordinários que faleceram. O Diogo Jota e o André Silva infelizmente deixaram-nos."

De seguida, deixou palavras de conforto às pessoas mais próximas dos irmãos futebolistas. "Dar um grande abraço à família, aos pais, à esposa, aos filhos e a todos os amigos. E à família no futebol. Grande abraço para eles. Este é para vocês."

O público acompanhou este tributo com um grande aplauso e a emoção ficou visível neste momento único. "Temos de continuar. Força, família", acrescentou, por fim, Fernando Mendes.

Este momento foi depois destacado na página de Instagram do apresentador e as reações não tardaram a chegar através da caixa de comentários. "Paz às suas almas", escreveu um internauta. "Fernandinho, um gigante", reagiu outro seguidor. "Grande Nando", pode ainda ler-se entre as mensagens.

Hoje faz precisamente duas semanas que Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, sofreram o trágico acidente. Os irmãos futebolistas, recorde-se, morreram na madrugada da passada quinta-feira, dia 3 de julho, na sequência do acidente em Espanha.

Na altura, Diogo Jota encontrava-se a caminho de Inglaterra e tinha planeado fazer o percurso de carro e depois de ferry, uma vez que tinha sido aconselhado a não viajar de avião por causa de uma cirurgia ao pulmão.

Assim sendo, o futebolista, que jogava pelo Liverpool, planeava ir de carro até Santander e depois partir num barco com destino a Portsmouth. No entanto, sofreu um acidente na zona de Zamora, a cerca de 350 quilómetros do local. O carro onde seguia com o irmão, André, ter-se-á despistado na sequência do rebentamento de um pneu e o veículo ficou consumido pelas chamas.

O funeral dos irmãos futebolistas realizou-se no sábado seguinte, no dia 5 de julho, e contou com a presença de vários nomes do mundo do futebol, como o plantel do Liverpool e do Penafiel (onde jogava André Silva), mas não passou despercebida a ausência do capitão da seleção nacional Cristiano Ronaldo.

Desde a partida de Diogo Jota e André Silva que são muitas as homenagens feitas a ambos. Aliás, foi criado um memorial junto ao estádio do clube inglês pela morte de Jota. E, recentemente, a mulher do jogador, Rute Cardoso, esteve com alguns familiares, incluindo a mãe dos futebolistas, no local. Há imagens a circular na Internet que dizem revelar a mensagem que Rute deixou no referido memorial: "Amo-te, para sempre… a tua branquinha."