Foi através da sua página de Instagram que Rainn Wilson, que dá vida a Dwight em 'The Office', publicou imagens do reencontro com a colega e amiga Jenna Fischer, que interpreta Pam na série de sucesso.

O ator mostrou duas fotografias em que surge junto de Jenna e contou que estiveram a almoçar juntos, tendo tecido rasgados elogios à colega e amiga.

"Almocei com uma das minhas pessoas preferidas do mundo. Jenna Fischer", começou por dizer na legenda da partilha, referindo que a atriz tomou o pequeno-almoço ao almoço e Rainn optou por uma salada porque, diz, "está muito gordinho".

Além disso, revelou que esteve a gravar "o áudio no banco de trás do carro de Jenna" para o 'Office Ladies', que é um podcast apresentado por Jenna Fischer e Angela Kinsey, onde comentam cada um dos episódio de 'The Office', fazem revelações sobre os bastidores e respondem a perguntas dos fãs.

"Esta mulher incrível e linda que conheci quando fomos chamados para fazer a audição de 'Office' no final de 2003! Dá para acreditar!? Dwight e Pam para sempre", escreveu depois Rainn Wilson na mesma publicação, falando de Jenna Fischer.

Por sua vez, Jenna Fischer reagiu à partilha do colega e amigo através da caixa de comentários. "Isto deixou o meu coração tão feliz."

A também atriz de 'The Office' Angela Kinsey, que na série interpreta Angela Martin, não ficou indiferente ao reencontro dos colegas e fez questão de deixar um comentário. "Isto deixa-me feliz. Amo-vos."

Já Kate Flannery, que interpreta Meredith Palmer em 'The Office', reagiu com emojis em forma de coração.

Jenna Fischer partilhou ainda a publicação do colega e amigo nas stories da sua página de Instagram e acrescentou, sem deixar de lado o seu tom de brincadeira: "O Dwight é mais ou menos meu amigo."

Publicação de Jenna Fischer© Instagram_msjennafischer

De recordar que a série 'The Office' esteve no ar durante nove temporadas, entre 2005 e 2013. Em conversa com a People, em abril do ano passado, Jenna Fischer revelou que os atores que integraram o elenco da série têm um grupo onde trocam mensagens.

"Chama-se 'Office Peeps' e todos trocamos mensagens, mandamos fotografias, atualizações e tudo o que todos fazem numa conversa por mensagem", partilhou na altura.

No início deste mês, também em conversa com a People, Angela Kinsey confirmou que o tal grupo de conversa ainda existe. "Curiosamente, acho que o Rainn [Wilson] é quem está mais presente, o que é muito divertido, e não acho que alguém seja irritante, mas o mais aleatório será o Creed [Bratton],o que é bem típico", contou.

De recordar que no ano passado alguns atores de 'The Office' reuniram-se para um anúncio da AT&T Business. "Foi muito divertido e completamente tranquilo", disse Jenna Fischer à People depois de ter feito este trabalho ao lado dos colegas e amigos Rainn Wilson, Craig Robinson, Creed Bratton, Kate Flannery e Brian Baumgartner.