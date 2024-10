Jenna Fischer foi diagnosticada com cancro da mama no ano passado. A informação foi tornada pública pela própria atriz.

A estrela da adaptação americana de 'The Office', onde dá vida a Pam Beesly, explicou que enfrentou um cancro da mama triplo positivo em estágio 1, que descreveu como "agressivo, mas tratável".

Ao publicar uma fotografia no Instagram em que aparece com o cabelo mais curto depois de ter passado por uma cirurgia e tratamentos, Jenna Fischer incentivou os seguidores a fazerem exames regularmente.

"Outubro é o mês de consciencialização sobre o cancro da mama. Nunca pensei que faria uma publicação como esta, mas aqui estamos. Em dezembro do ano passado, fui diagnosticada com cancro da mama triplo positivo em estágio 1. Depois de ter feito a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, agora estou livre do cancro", pode ler-se na publicação que a atriz fez na rede social esta terça-feira.

Na mesma partilha, Jenna Fischer detalhou que o diagnóstico chegou depois de ter feito uma mamografia de rotina. "Felizmente, o meu cancro foi detetado precocemente e não se espalhou", afirmou. "Estou feliz por dizer que estou a sentir-me ótima", escreveu ainda. Veja abaixo a publicação na íntegra.

