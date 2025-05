Jenna Fischer sempre acreditou no sucesso que a carreira que o colega e amigo John Krasinski ia ter, como a própria referiu no podcast 'Fly on the Wall' com Dana Carvey e David Spade, esta quarta-feira, dia 28 de maio.

A atriz, de 51 anos, que em 'The Office' fez par romântico com John Krasinski (interpretaram Pam e Jim, respetivamente), foi questionada sobre o filme ' Um Lugar Silencioso', de 2018, que John realizou, e protagonizado pela sua mulher, Emily Blunt.

"Não foi nenhuma surpresa para nós", comentou Jenna Fischer. "Sempre disse ao John que ele ia ser o nosso Tom Hanks", contou depois, referindo-se, sobretudo, ao papel de Tom Hanks em 'Bosom Buddies'.

"Pensei: 'Acho que 'The Office' vai ser o seu 'Bosom Buddies'. Do género, tu vais longe", acrescentou, recordando que o colega e amigo sempre foi "muito humilde".

"Ele não quer ser mimado dessa forma. Mas eu dizia, não. É verdade", partilhou ao dizer que John Krasinski ficava "embaraçado" quando tocava no tema.