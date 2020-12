Com a chegada do calor caraterístico do verão, muitos são aqueles que retiram o seu par de ténis do armário e se preparam para mais uma temporada de corridas diárias: uns para manter o seu estilo de vida saudável e outros pelo simples gosto de praticar uma atividade física ao ar livre. Os conselhos são do podologista Francisco Oliveira Freitas.

Muitos são os praticantes que, ao banalizarem uma atividade como a corrida, acabam por negligenciar os cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois deste tipo de exercícios, de forma a prevenir possíveis lesões. Antes sequer de pensar em sair de casa para correr, deve considerar o tipo de calçado que vai utilizar. Não basta chegar à loja e escolher um par de ténis da secção de desporto. É preciso ter em conta alguns fatores, tais como o peso da pessoa ou o tipo de piso em que irá correr, e comprar em consonância ténis com amortecimento suficientemente capaz de minimizar o impacto dos pés contra o solo. Mas mais importante que isso é que o calçado se adeque corretamente aos pés, de modo a não causar fricção. As unhas de gel e o risco de cancro: médica tira todas as teimas Ver artigo Fase de preparação Após este passo, segue-se a fase de preparação para a realização de uma corrida: os exercícios de aquecimento. Estes são responsáveis por prevenir o aparecimento de lesões nos músculos do nosso corpo no decorrer da corrida, dado que estimulam a flexibilidades dos mesmos. Passados 5 a 10 minutos de aquecimento, o indivíduo fica apto para o esforço físico que se segue. Para quem está a iniciar esta nova rotina, nos primeiros tempos não deve exagerar no tempo, distância e intensidade de corrida. Uma pessoa destreinada corre maior risco de se lesionar, pois o corpo não se encontra preparado para tal nível de esforço. Importa aqui perceber aquilo que cada um é capaz de fazer, para que se possa gradualmente aumentar a intensidade de treino. Já no caso de sentir algum tipo de dor ou sensação anormal decorrentes da prática de exercício físico, deve cessar a atividade e procurar a ajuda de um especialista. Terminada a corrida, o último passo a tomar é a realização de alongamentos, que irão promover a circulação sanguínea e aliviar a tensão acumulada nos músculos. Estes devem ter uma duração entre 5 a 10 minutos, e podem ser complementados com massagens nos pés. Contudo, os músculos necessitam muito mais do que alguns minutos para recuperar, pelo que será necessário organizar uma rotina de treino responsável, na qual poderá correr um a dois dias seguidos, e descansar no terceiro dia. Seguindo as recomendações anteriores, aliadas a uma correta alimentação e hidratação, assim como a uma boa rotina de sono, será mais fácil fazer o desporto que gosta sem que para isso corra o risco de vir a ter uma ou mais lesões. Ainda assim, se tiver alguma dúvida, poderá consultar um podologista, que o ajudará a escolher o calçado certo para si, bem como diagnosticar e tratar possíveis complicações nos seus pés que possam prejudicar a prática de atividade física ou até a sua qualidade de vida. Os conselhos são do podologista Francisco Oliveira Freitas do Centro de Podologia de Famalicão.