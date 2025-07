Manuel Marques deu os parabéns à filha mais nova, Elisa, que completa esta quarta-feira dez anos de idade. Na publicação, o ator mostra ainda fotos inéditas na companhia das suas filhas.

Manuel Marques fez uma partilha mais íntima no Instagram. O ator, de 50 anos, deu publicamente os parabéns à filha mais nova, Elisa, que completa esta quarta-feira dez anos de idade. "Hoje a minha mais nova faz dez anos. Parabéns filhota", escreveu o artista na legenda da publicação onde podemos ver várias imagens inéditas. Na primeira, o ator aparece com Elisa ao colo (com a menina ainda bebé), na segunda foto Manuel está a dar as mãos a ambas as filhas, Elisa e Inês e, na última imagem da partilha, podemos ver uma foto da aniversariante a saltar. Manuel Marques e família vivem momento delicado Esta publicação surge numa altura delicada para toda a família. O ator foi acusado pela filha mais velha, Inês, de 18 anos, de violência doméstica. A notícia foi tornada pública em maio deste ano e, desde então, o caso conhece novos dados quase todas as semanas. A mais recente dava conta que Elisa tinha sido chamada para uma reunião na CPCJ [Comissão de Proteção de Crianças e Jovens]. Recentemente, o Fama ao Minuto conseguiu chegar à fala com o advogado da jovem e da mãe, a ex-mulher do ator, Ana Martins, e ainda com a assessoria de Manuel Marques. A equipa liderada pelo advogado Pedro Nogueira Simões, relatou que, embora a pequena Elisa tenha sido sim convocada para uma reunião na CPCJ, a mãe preferiu resguardá-la, evitando que esta passasse "por cenários que não vão favorecer em nada o seu desenvolvimento". Foi revelado também que Manuel terá, alegadamente, "incitado ao suicídio" da jovem porém, Pedro Nogueira Simões esclareceu que o termo correto não será "incitamento", apesar do ator "ter dito aquilo à filha". Já os assessores do Manuel revelaram ao nosso site que "todas as declarações de Manuel Marques serão feitas no inquérito judicial quando for ouvido. Queremos também relembrar que todo o processo está sujeito a segredo de justiça, a nosso pedido, para proteção das filhas".

Apesar do ator ser discreto no que à vida pessoal diz respeito, houve outro membro da sua família que também teve direito a uma homenagem pública no seu dia de anos. A sua mãe completou 80 primaveras a 22 de junho e mereceu uma partilha no Instagram. Com uma foto da senhora a acompanhar, Manuel escreveu na legenda da publicação: "80 ANOS a fazer parte do grupo das melhores MÃES e AVÓS do MUNDO. Parabéns, minha mãe".