Há novos desenvolvimentos sobre o polémico caso que envolve Manuel Marques. O ator está a ser acusado pela filha mais velha, Inês, de 18 anos, de violência doméstica. O Fama ao Minuto contactou a equipa de advogados que representa a jovem e a ex-mulher do ator, Ana Martins. Após os novos desenvolvimentos revelados pela equipa de juristas, entrámos ainda em contacto com a assessoria de Manuel Marques que reagiu em exclusivo ao nosso site.

Em declarações ao Fama ao Minuto, a equipa liderada pelo advogado Pedro Nogueira Simões confirmou representar a filha e a ex-mulher de Manuel Marques e esclareceu as últimas informações sobre o caso, que têm sido avançadas pela imprensa nos últimos dias, dando conta de que a ex-mulher e a filha mais nova de Manuel Marques, Elisa, de nove anos, teriam sido convocadas para marcarem presença numa reunião da CPCJ [Comissão de Proteção de Crianças e Jovens]. Pedro Nogueira Simões confirmou que as duas foram chamadas, mas que a mãe preferiu salvaguardar a menor e marcar presença sozinha nesta reunião - uma vez que "legalmente é possível" e evitando assim fazer Elisa passar "por cenários que não vão favorecer em nada o seu desenvolvimento".

Ainda em relação à filha mais nova, a ex-mulher de Manuel Marques, apesar de toda a situação, "procura que a convivência com o progenitor seja o mais próxima não quebrando laços", até porque, lembra o advogado, "o problema é com a filha maior e não a menor".

Questionado sobre se a ex-mulher e as filhas de Manuel Marques vivem num clima de medo constante, tal como tem sido mencionado por fontes próximas, o advogado reagiu dizendo: "Face ao que a irmã mais velha passou conforme os factos que ela descreveu, e a progenitora também com receios de tudo pela mesma situação familiar, tem receio que se estendam a toda a família as mesmas dinâmicas".

No que respeita à alegada acusação de que Manuel Marques terá "incitado ao suicídio" da filha Inês, Pedro Nogueira Simões explica que o termo mais correto não será "incitamento" mas que, de facto, o ator "disse aquilo à filha".

"Num momento de crise emocional da Inês, o pai disse-lhe: 'Se queres matar-te, escolhe. Queres a faca ou os comprimidos? Os comprimidos são uma morte fácil'", citou o site Dioguinho, que teve alegadamente acesso ao processo e aos documentos a ele associados.

Joana Machado Madeira vai testemunhar em defesa da filha de Manuel Marques

Joana Machado Madeira, amiga próxima de Manuel Marques, foi arrolada como testemunha de defesa da filha do ator.

"[A Joana Machado Madeira] Foi sim arrolada, tal como outros colegas de profissão/ trabalho", confirmou o advogado.

Joana Machado Madeira, bem como o marido, Eduardo Madeira, têm há vários anos uma relação de proximidade com Manuel Marques e a família. A atriz é amiga do ator mas também da ex-mulher e das duas filhas do ex-casal.

Manuel Marques foi, inclusive, escolhido para ser o padrinho da filha mais nova de Eduardo e Joana Machado Madeira. Carolina, recorde-se, nasceu em abril de 2021.

Qual é em concreto a acusação da filha de Manuel Marques?

Os primeiros desenvolvimentos do caso indicavam que Inês, de 18 anos, teria apresentado uma queixa contra o pai no final de maio deste ano.

"A acusação partiu de um episódio onde a filha de Manuel Marques acusa o pai de a ter mordido num dedo. A alegada vítima diz ainda ter sentido pressão psicológica do ator, que olhava para todas essas situações como pura brincadeira", foi mencionado numa reportagem da TVI.

A acusação foi inicialmente descrita como crime de violência doméstica, porém o termo levantou dúvidas uma vez que Inês não vive com o pai desde que este se separou da mãe. O ator, de 50 anos, separou-se de Ana Martins há quatro anos, altura em que assumiu uma relação com a atriz Beatriz Barosa, de 28 anos.

Questionado sobre se a acusação de Inês dirigida ao pai é de facto de violência doméstica, o advogado da filha de Manuel Marques adiantou: "Aquilo que a nossa equipa defende é que sim. Mas agora é esperar a decisão do Ministério Público".

A defesa de Inês aguarda que Manuel Marques "seja ouvido até ao final de julho". "Depois, o Ministério Público, confrontando todos os factos, acusa ou não de crime e segue pela via judicial o processo", elucidou, por fim, Pedro Nogueira Simões.

A reação de Manuel Marques aos novos desenvolvimentos sobre o caso

Após os novos desenvolvimentos revelados pela equipa de juristas que defende Inês, entrámos ainda em contacto com a assessoria de Manuel Marques que reagiu em exclusivo ao Fama ao Minuto.

"Todas as declarações de Manuel Marques serão feitas no inquérito judicial quando for ouvido. Queremos também relembrar que todo o processo está sujeito a segredo de justiça, a nosso pedido, para proteção das filhas. Este segredo de justiça engloba, obviamente, todos os que tenham intervenção no processo a que título for", afirmou em comunicado a assessoria de Manuel Marques.

Apesar de estar no momento envolvido nesta enorme celeuma que atinge a sua vida pessoal, Manuel Marques segue o seu caminho profissional com novos projetos. O ator prepara-se para estrear em setembro deste ano uma nova peça de teatro. 'Sexo e a Idade' será protagonizada por Jorge Mourato, Pedro Teixeira, Diogo Valsassina e Manuel Marques.

Leia Também: A lidar com polémica, Manuel Marques homenageia mãe: "Melhor avó"