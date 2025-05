A polémica que envolve Manuel Marques esteve em destaque esta sexta-feira, 30 de maio, na 'Crónica Criminal' do 'Dois às 10'.

Cristina Ferreira deu início ao debate sobre o tema, afirmando que "o próprio não foi ainda notificado e soube pela comunicação social" que, alegadamente, a filha mais velha terá apresentado uma queixa em que o acusa de violência doméstica - crime que, na verdade, por não viverem na mesma casa se traduz em ofensa à integridade física.

"Ao que a TVI conseguiu apurar a acusação partiu de um episódio onde a filha de Manuel Marques acusa o pai de a ter mordido num dedo. A alegada vítima diz ainda ter sentido pressão psicológica do ator, que olhava para todas essas situações como pura brincadeira", diz a estação na reportagem a propósito do caso.

"Manuel Marques ficou em choque ao saber do processo através da televisão", reforça ainda o canal, que avança que o ator "já será arguido e que o processo decorre no Ministério Público".

Cristina Ferreira notou em direto a facilidade da TVI e da equipa do programa da manhã em contactar Manuel Marques e a agência que o representa, uma vez que trabalha no canal, e fez saber: "O primeiro estado de alma é de choque profundo, não estando à espera de que isto lhe caísse em cima".

"O Manuel disse que irá falar a seu tempo, que não o faz agora, primeiro, por precisar de falar com a sua advogada - porque terá sido ontem à noite que foi confrontado com tudo isto -, e acima de tudo porque envolve a sua filha e ele não quer estar a falar do assunto sem estar completamente certo e ciente daquilo que vai dizer sobre o mesmo", completou a comunicadora.

Manuel Marques é pai de duas jovens, sendo que a suposta queixa partiu de Inês, de 18 anos. Tal como a irmã, a rapariga nasce fruto do casamento do ator com Ana Martins. O ex-casal separou-se há quatro anos, altura em que Manuel Marques assumiu a relação com Beatriz Barosa.

