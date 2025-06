Manuel Marques tornou-se, sem que nada o fizesse prever, o centro de uma enorme polémica. Alegadamente, a filha mais velha do ator, Inês, de 18 anos, apresentou uma queixa contra o pai acusando-o de violência doméstica.

A notícia surgiu inicialmente avançada pelo programa 'A Noite das Estrelas', da CMTV. Horas depois, o 'V+ Fama', do canal V+ TVI, adiantou novos detalhes sobre o caso.

"No dia 23 de maio, ou seja, dois dias depois de ser interposta esta queixa, foi deito um aditamento, um acréscimo à queixa onde Inês narrou mais detalhes sobre esta alegada agressão", disse o apresentador Adriano Silva Martins.

"Não foi um caso isolado", dizem fontes próximas

O comunicador afirma ainda ter entrado em contacto com pessoas próximas, quer de Ana Martins, ex-mulher de Manuel, quer de Inês.

"Podemos dizer que defendem que isto não foi um caso isolado e que só tomaram esta medida, alegadamente, quando os episódios estavam a ser repetitivos", referiu ainda Adriano Silva Martins.

Por outro lado, supostos amigos do ator contaram ao 'V+ Fama' que "pessoas próximas do ator já tinham demonstrado alguma preocupação por alguns comportamentos erráticos por parte da ex-mulher e da filha".

"Filha de Manuel Marques acusa o pai de a ter mordido num dedo"

Cristina Ferreira e o painel de comentadores do 'Dois às 10', da TVI, comentaram o tema na rubrica 'Crónica Criminal' do programa matutino.

"Ao que a TVI conseguiu apurar a acusação partiu de um episódio onde a filha de Manuel Marques acusa o pai de a ter mordido num dedo. A alegada vítima diz ainda ter sentido pressão psicológica do ator, que olhava para todas essas situações como pura brincadeira", disse a estação numa reportagem a propósito do caso.

O assunto foi igualmente comentado na 'Crónica Criminal', do programa 'Casa Feliz'. A repórter Inês Freire, da SIC, referiu que Inês deu "um depoimento longo, de algumas horas e bastante detalhado".

Manuel Marques reagiu pela primeira vez à polémica

Cristina Ferreira referiu no programa 'Dois às 10' que Manuel Marques soube da alegada queixa da filha através da comunicação social, uma vez que, até à passada sexta-feira, ainda não tinha sido notificado formalmente. Contudo, segundo a TVI, "já será arguido e que o processo decorre no Ministério Público".

"O primeiro estado de alma é de choque profundo, não estando à espera de que isto lhe caísse em cima", disse ainda a apresentadora, que diz ter entrado em contacto com o ator e a agência que o representa.

Num comunicado enviado ao Observador na segunda-feira pela assessoria de Manuel Marques, o ator confirmou ter sido "surpreendido por notícias relativas a uma queixa", reforçou que apenas tomou "conhecimento do que tem vindo a público através da comunicação social" e garantiu que não foi ainda notificado pela autoridades.

"A minha filha, como qualquer jovem, merece ser tratada com respeito, privacidade e compreensão. Apelo a todos para que tenham sensibilidade perante esta situação, evitando julgamentos precipitados ou especulações públicas que possam causar ainda mais sofrimento. É um momento delicado para toda a família. O meu compromisso será sempre proteger, apoiar e garantir que as minhas filhas tenham todo o acompanhamento e cuidado de que necessitam", cita ainda a referida publicação.

Manuel Marques é pai de duas jovens, sendo que a suposta queixa partiu de Inês, de 18 anos. Tal como a irmã, a rapariga nasce fruto do casamento do ator com Ana Martins. O ex-casal separou-se há quatro anos, altura em que Manuel Marques assumiu a relação com a também atriz Beatriz Barosa.

O Fama ao Minuto está a tentar contactar a assessoria do ator, mas ainda sem sucesso.

Leia Também: Maria Vieira defende Manuel Marques: "Incapaz de fazer mal a uma mosca"