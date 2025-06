Manuel Marques vive um momento agridoce na sua vida. A nível profissional, o ator, de 50 anos, tem conquistado o público na peça de teatro 'Swing', sendo aplaudido de pé pelas centenas de pessoas que têm assistido à peça, contudo, a nível pessoal, enfrenta um verdadeiro drama - depois da filha o ter acusado de violência doméstico, apresentando inclusive uma queixa judicial.

Apesar da controvérsia, o artista tem procurado continua a viver a sua habitual rotina, não esquecendo de assinalar datas importantes nas redes sociais.

Este domingo, dia 22 de junho, Manuel Marques deu os parabéns à mãe, que completou 80 primaveras.

"80 ANOS a fazer parte do grupo das melhores MÃES e AVÓS do MUNDO. Parabéns, minha mãe", escreveu na legenda de uma fotografia da mãe que partilhou na rede social.

Os pormenores da queixa e... alegadas agressões

A queixa (feita no dia 23 de maio) tornou-se pública no início deste mês. Inês, de 18 anos, a filha mais velha do ator, acusou-o de violência doméstica. "No dia 23 de maio, ou seja, dois dias depois de ser interposta esta queixa, foi feito um aditamento, um acréscimo à queixa onde Inês narrou mais detalhes sobre esta alegada agressão", informou Adriano Silva Martins no programa que apresenta, 'V+Fama'.

Por seu turno, a TVI acabou por revelar mais detalhes sobre a queixa no programa das manhãs, o 'Dois às 10', apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

"Ao que a TVI conseguiu apurar a acusação partiu de um episódio onde a filha de Manuel Marques acusa o pai de a ter mordido num dedo. A alegada vítima diz ainda ter sentido pressão psicológica do ator, que olhava para todas essas situações como pura brincadeira", realçou a estação de Queluz de Baixo.

O assunto foi igualmente comentado na 'Crónica Criminal', do programa 'Casa Feliz'. A repórter Inês Freire, da SIC, referiu que Inês deu "um depoimento longo, de algumas horas e bastante detalhado".

A reação de Manuel Marques

Num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, Manuel Marques reagiu às notícias da seguinte forma:

"Fui surpreendido por notícias relativas a uma queixa apresentada pela minha filha mais velha. Até ao momento, apenas tomei conhecimento do que tem vindo a público através da comunicação social.

Neste momento difícil, a minha principal preocupação é o bem-estar das minhas filha. A minha filha, como qualquer jovem, merece ser tratada com respeito, privacidade e compreensão. Apelo a todos para que tenham sensibilidade perante esta situação, evitando julgamentos precipitados ou especulações públicas que possam causar ainda mais sofrimento.

É um momento delicado para toda a família. O meu compromisso será sempre proteger, apoiar e garantir que as minhas filhas tenham todo o acompanhamento e cuidado de que necessitam".