O caso Manuel Marques voltou a ser comentado no programa 'Dois às 10', da TVI. A queixa apresentada pela filha mais velha do ator, por alegada violência doméstica, esteve esta quinta-feira, 5 de junho, em debate na rubrica 'Conversas de Café'.

Em estúdio estavam os apresentadores do formato, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e os comentadores de serviço: Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz. Este último fez uma revelação que deixou o estúdio em alvoroço.

"Antes de isto vir a público, eu tive acesso a algumas conversas, a algumas fotografias que me foram mostradas para saber se eu queria comentar este assunto. Eu não quis, porque acho que é um assunto demasiado delicado para ser comentado de uma forma, diria, com a leveza que se queria dar à situação", revelou o antigo futebolista.

"Eu realmente vi fotos, mas nas fotos que me foram mostradas não vi o Manuel Marques a morder. Não vi", continuou, deixando claro que se tratavam de fotografias da alegada agressão a Inês, de 18 anos, filha mais velha do ator.

"E era uma mordidela em que lhe arrancou a cabeça do dedo?", questionou Luísa Castel-Branco. "Não. Não, de todo", reagiu Quinaz.

Cláudio Ramos, por seu turno, mostrou-se profundamente indignado com a revelação do comentador. Mostrando que sabe quem é a pessoa que enviou as alegadas fotografias, o apresentador afirmou:

"Sabes o que se devia fazer? Era espetarmos aqui a cara da pessoa que te mostrou as fotografias e perguntar-lhe a ela: grandessíssima vaca, porque é que o fizeste? É assim que as coisas funcionam".

Manuel Marques é pai de duas jovens, sendo que a suposta queixa partiu de Inês, de 18 anos. Tal como a irmã, a rapariga nasce fruto do casamento do ator com Ana Martins. O ex-casal separou-se há quatro anos, altura em que Manuel Marques assumiu a relação com a também atriz Beatriz Barosa.

O ator, que até à última segunda-feira ainda não tinha sido notificado pelas autoridades relativamente a esta queixa, já reagiu a toda a polémica apelando ao "respeito, privacidade e compreensão".

Leia Também: "Dedo mordido e pressão psicológica". Os detalhes do caso Manuel Marques