O filho mais velho de Cândido Costa, Rafael, de 21 anos, prepara-se para ser pai pela primeira vez. A notícia foi dada pelos pais do antigo jogador a Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10.

Cândido Costa vive uma fase muito feliz não só a nível profissional, como a nível pessoal. O apresentador prepara-se para ser avô aos 44 anos. A novidade foi dada pelos pais de Cândido, durante uma conversa que tiveram esta sexta-feira, dia 18 de julho, com Cristina Ferreira, no programa das manhãs 'Dois às 10'. Casados há 49 anos, Preciosa e Noé contaram a sua história de amor, que começou numa noite de festa, em pleno São João, dando origem a três filhos, um deles Cândido. No final da conversa, Preciosa deu a grande notícia: "Vou ser bisavó! O filho do Cândido, o mais velho, vai ser pai". Esta referia-se a Rafael, de 21 anos, que nasceu do anterior casamento de duas décadas que o antigo jogador de futebol manteve com Sónia. Desta relação nasceu igualmente Gabriel, de 18 anos. O comunicador, que conquistou o público pelo seu sentido de humor, encontra-se agora num relacionamento com Cidália Oliveira, com quem também teve um filho em comum: Salvador, de cinco anos. O regresso ao 'Taskmaster' Cândido Costa será um dos concorrentes da sexta temporada de 'Taskmaster', da RTP, juntamente com Gabriela Barros, Madalena Almeida e Rui Melo. O antigo atleta conquistou o público no formato de desafios na terceira e quarta temporadas, gerando sempre muitas gargalhadas. Ainda não é conhecida a data da estreia, mas sabe-se que será em breve. O programa, recorde-se, é apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl e contará com 10 convidados diferentes, um por semana.

'Cândido on Tour' no Canal 11 continua a dar cartas

Para além do 'Taskmaster', Cândido Costa acumula vários projetos no Canal 11. Um dos mais emblemáticos, sem dúvida, é o programa 'Cândido on Tour', no qual este visita aldeias e vilas, bem como as histórias mais marcantes do futebol nacional.