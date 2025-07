A marca nacional O Gelado acaba de apresentar dois novos sabores para este verão, combinando ingredientes locais com inspirações internacionais. As novidades são Pêssego Melba e Pistachio Dubai Choco Style e refletem uma aposta na criatividade e no cuidado artesanal que têm distinguido a marca no panorama da geladaria portuguesa.

A apresentação dos novos sabores surge pouco depois de O Gelado ter sido distinguido com o Prémio Cinco Estrelas 2025 na categoria de Alimentação e Bebidas.

O primeiro dos lançamentos, Pêssego Melba, é uma releitura de um clássico da pastelaria francesa, adaptado com ingredientes portugueses. O gelado de base é feito com baunilha natural, leite e natas frescas, e ganha nova dimensão com duas caldas artesanais: pêssego da Cova da Beira (com Indicação Geográfica Protegida) e framboesa colhida em Odemira. Cada calda tem mais de 60% de fruta, conferindo um sabor intenso e fresco, com notas naturais que dispensam aromatizantes artificiais.

Este sabor é uma homenagem à origem nacional dos ingredientes, procurando destacar a qualidade das frutas portuguesas através de uma abordagem contemporânea.

Do pêssego da Beira ao chocolate do Dubai, estes gelados portugueses prometem refrescar o verão créditos: Divulgação

Já o segundo lançamento, Pistachio Dubai Choco Style, aproxima-se do universo das sobremesas virais que têm ganhado tração em redes sociais e pastelarias internacionais. Combinando chocolate de textura cremosa com pistachio crocante, esta criação traz uma versão mais elaborada e sofisticada de uma tendência que tem atravessado fronteiras. A marca procura aqui posicionar-se não apenas como seguidora de tendências, mas como intérprete criativa do que está a marcar a cultura gastronómica atual.

Ambos os sabores já estão disponíveis na loja física da marca, A Tarte & O Gelado, localizada em Campo de Ourique, Lisboa, bem como na loja online ogelado.pt. Estão igualmente acessíveis em algumas grandes superfícies, como El Corte Inglés, Supercor, Auchan e Continente.