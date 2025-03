Corria o ano de 2017 quando, em Portugal, todos os caminhos iam dar ao Lidl. A razão? Um iogurte muito acarinhado no mundo fit, consumido por modelos da Victoria’s Secret, com origem na Islândia e uma receita com mais de 1000 anos. O que o distinguia? Ser baixo em gordura e rico em proteínas.

Nem todos se devem lembrar da febre que foi os primeiros tempos dos Skyr em Portugal, mas, hoje tão banais em qualquer prateleira de frescos do supermercado, eram um produto raro de se conseguir e esgotavam em horas. Antes da sua generalização, era o Lidl o único lugar no país onde era possível encontrá-los.

Oito anos depois, é o chocolate do Dubai que está a colocar os portugueses em polvorosa, muito graças às redes sociais. E o Lidl volta a ter um papel nisto. Mas já lá vamos.

O chocolate que se tornou sensação mundial

Criado pela Fix Dessert Chocolatier em 2021, o chocolate do Dubai rapidamente se tornou num fenómeno de desejo internacional. A sua fundadora, Sarah Hamouda, desenvolveu a receita inspirada no doce tradicional do Médio Oriente, o Knafeh, com queijo derretido, calda de açúcar e pistáchios. A ideia surgiu de um desejo da própria Sarah durante a gravidez, quando procurava algo “indulgente e texturizado”.

O resultado foi uma tablete recheada com pistáchio e Kadaif, uma massa crocante usada na doçaria árabe, oferecendo uma experiência de sabor única e, acrescentamos, luxuosa (ou não estivéssemos a falar do Dubai).

Das redes sociais para o mundo

O chocolate do Dubai era já um sucesso entre os locais, mas foi o TikTok que o elevou a um novo patamar. A 18 de dezembro de 2023, a influenciadora Maria Vehera publicou um vídeo onde experimentava a famosa tablete, descrevendo-a como uma fusão perfeita entre sobremesa e obra de arte.

A crocância do exterior e a cremosidade do recheio despertaram a curiosidade dos utilizadores, e o vídeo tornou-se viral, ultrapassando as 120 milhões de visualizações. Desde então, centenas de outros criadores replicaram o formato, alimentando ainda mais o desejo por esta iguaria.

E se “em terra de cegos, quem tem olho é rei”, a repentina fama fez com que a Fix Dessert Chocolatier passasse a limitar as vendas a dois lotes por dia. Lotes esses que esgotam quase de imediato. Para muitos, provar este chocolate tornou-se um verdadeiro desafio, e alguns viajantes chegam mesmo a incluir o Dubai no roteiro apenas para conseguir uma tablete.

A chegada à Europa e a corrida para conseguir um pedaço

Com a impossibilidade de comprar o original fora dos Emirados Árabes Unidos, marcas europeias decidiram criar as suas próprias versões. A Lindt foi uma das primeiras a reagir, lançando em novembro de 2024 uma interpretação do chocolate do Dubai na Alemanha. A novidade gerou filas imensas, com consumidores ansiosos por provar a recriação.

Em Portugal, a Lindt também colocou algumas unidades à venda em Lisboa, que rapidamente esgotaram. Mas é Lidl aquele que pode voltar a beneficiar com a febre à volta deste produto com o lançamento do "Dubai Style Chocolate" sob a marca J.D. Gross. A recreação vai estar disponível a partir de 20 de março por 4,99€. De acordo com o comunicado enviado às redações, esta versão promete replicar a experiência sensorial do original. Para celebrar o lançamento, o Lidl criou um desafio nas redes sociais, oferecendo uma viagem ao Dubai ao vencedor.

Será este o chocolate mais desejado do momento?

Com um preço de cerca de 20 euros por tablete no país de origem, o chocolate original da Fix Dessert Chocolatier continua a ser um produto exclusivo e luxuoso, disponível apenas em dois Emirados: no Dubai e em Abu Dhabi. No entanto, as recriações europeias permitem que mais consumidores tenham uma experiência semelhante, alimentando ainda mais a popularidade deste doce.

Seja pela exclusividade, pelo sabor ou pelo impacto nas redes sociais, uma coisa é certa: a febre pelo chocolate do Dubai está apenas a começar. E, tal como aconteceu com os Skyr, talvez não demore muito até que esta iguaria se torne em mais um produto de prateleira nos supermercados portugueses.