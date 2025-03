Nuno Markl reagiu à 'febre' que se vive à volta do chocolate do Dubai.

A iguaria, um chocolate de leite com recheio de creme de pistácio e kadaif, uma massa tradicional usada em doces no Médio Oriente, tem esgotado rapidamente, tal como aconteceu esta quinta-feira, quando foi colocado à venda no Lidl em Portugal.

Nuno Markl reagiu nas suas stories a uma notícia que dá conta que o investimento nesse chocolate já supera ouro e criptomoedas em Portugal, referindo:

"Sinto que desistimos e nada mais nos resta do que olhar para um chocolate com pistácio como o sentido da vida. Compreensível".



© Instagram - Nuno Markl

Mais tarde, o humorista acabou por não resistir à tentação e comprou o doce. "Filhos da mãe. Filhos de uma ganda mãe", escreveu, dando a entender que adorou o sabor.

