Laura Figueiredo ficou rendida à febre do chocolate do Dubai, um doce que junta chocolate com recheio de kadaif, uma massa doce de origem turca, e uma pasta de pistácio.

Como tem estado esgotado em todo o lado, a influencer resolveu fazer em casa.

Na sua página de Instagram, Laura partilhou um vídeo onde é possível ver todos os passos da receita.

"Quem quer…faz. Assim nunca esgota", referiu.

Nos comentários da publicação, o seu companheiro, Mickael Carreira, mostrou-se interessado em provar: "Eu quero mas não devo", brincou o cantor.

Veja, abaixo, o vídeo partilhado.

