Depois de ter questionado os seguidores do Instagram sobre a febre que se gerou à volta do chocolate do Dubai - cujas 'edições' de supermercados têm esgotados num 'piscar de olhos' - eis que Sofia Aparício não poupou nas críticas a quem tem alimentado a procura.

"Pronto, já estou esclarecida sobre o tal chocolate do Dubai. Vocês não têm vergonha, pá? Pagar 25 euros por um chocolate feito num país que nem cacau tem? Nem tradição chocolateira", argumenta.

"Não deixemos que nos façam de parvos… Diz não ao capitalismo puro, a vender-nos qualquer porcaria a preço de ouro", continua.

"Se alguém quiser sugestões de ONGs que fazem um ótimo trabalho e a quem podem doar esses 25 euros, digam. Tenho várias sugestões", notou por fim.



© Instagram/Sofia Aparício

Leia Também: Nuno Markl reage à 'febre' do chocolate do Dubai. "Filhos da mãe"