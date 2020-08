Partilhar a casa com um gato pode ser uma experiência bastante agradável. Para facilitar a vida de donos e animais, conheça cinco conselhos para reduzir os odores do gato:

1. Melhore a neutralização do odor dos excrementos

Cobrir a caixa de areia do animal com pérolas de sílica que neutralizam o odor. Em alternativa, coloque areia aglomerante à base de pequenos grãos de argila que se agregam quando molhados e onde se pode adicionar desodorizante para reduzir odores indesejáveis.

2. Escolha bem a alimentação

As rações não são todas iguais. Assim como os humanos, também os gatos precisam de cumprir determinadas dietas consoante a idade que têm ou o estado de saúde que atravessam. Algumas rações reduzem os odores naturais do felino, aconselhe-se junto do seu veterinário sobre as soluções adequadas.

3. Faça a higiene dentária do seu animal

O hálito do gato sugere que este esteve a comer peixe, mas tem a certeza que lhe deu apenas ração. O mau hálito poderá resultar da acumulação de bactérias nos dentes do gato, sendo aconselhável a introdução de croquetes para gatos que têm um efeito de escovagem ao serem mastigados, o que acaba por reduzir a acumulação de bactérias que formam a placa dentária.

4. Não descure o banho

A higiene dos gatos é assegurada pelos próprios, várias vezes durante o dia. Se dar-lhe banho com água parece impensável, utilize novas soluções como champô seco para gatos que limpam e amaciam o pelo, enquanto neutralizam odores.