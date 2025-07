Bernardo Silva aproveitou a pausa no futebol para desfrutar nos últimos dias de umas merecidas férias em família. O jogador de futebol, de 30 anos, esteve com a mulher, Inês Degener Tomaz, e a filha de ambos, Carlota, na Costa Almafitana, em Itália.

Através da sua conta oficial de Instagram a modelo e criadora de conteúdo digital Inês Degener Tomaz partilhou as imagens que marcaram esta aventura em família.

"La dolce vita", declarou a companheira de Bernardo Silva, que disse ainda durante estes dias estar "ausente para [comer] pasta [massa em português]".

As imagens, que pode agora ver ao detalhe na galeria, mostram o casal e a pequena Carlota, que completa dois anos em agosto deste ano, a desfrutar das praias da Costa Almafitana e em passeios de barco com vistas deslumbrantes.

Recorde-se que o 'descanso' de Bernardo Silva chegou depois de no início de julho ter terminado a participação no Mundial de Clubes ao serviço do Manchester City. Em breve, o internacional português regressa ao trabalho no clube inglês. Segundo se sabe, Bernardo Silva terá uma época intensa na qual irá assumir o papel de capitão do plantel do Manchester City.

Ricardo Quaresma também esteve de férias

Ricardo Quaresma, antigo futebolista, também aproveitou as últimas semanas para as tradicionais férias em família. O ex-jogador de futebol esteve fora de Portugal com a mulher e os filhos e rumou depois ao Algarve.

Nas primeiras semanas de julho, Ricardo Quaresma esteve com a mulher, Daphny, e os três filhos, Ariana, de 15 anos, Ricardo, de 12, e Kauana, de nove, na Holanda.

A família visitou o parque temático Efteling, localizado em Kaatsheuvel. Um espaço onde as várias atrações são inspiradas em elementos de antigos mitos e lendas, contos de fada e fábulas.

Agora, a família Quaresma está pelo Algarve. O Fama ao Minuto sabe que o ex-futebolista visitou na segunda-feira, 21 de julho, o parque temático Zoomarine, em Albufeira.

"A visita foi marcada por momentos de grande diversão, convívio e descoberta", adiantou o Zoomarine, dando conta de que o casal e os filhos exploraram as diversas atrações que o parque temático oferece.