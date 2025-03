Bruna Gomes e Bernardo Sousa completaram um ano de casamento esta quarta-feira, 26 de março. Em jeito de celebração, a influencer surpreendeu o marido.

É que Bruna Gomes recriou o look que usou no dia do seu casamento no civil, que se realizou no hotel Savoy Palace, na Madeira.

No vídeo que partilhou no Instagram, Bruna Gomes mostrou a reação de Bernardo Sousa à surpresa: "O vestido que escolhi um dia antes do casamento no civil e gostei ainda mais dele agora", escreveu na legenda.

Recorde-se que Bruna Gomes e Bernardo Sousa se apaixonaram no 'Big Brother Famosos' em 2022. No ano seguinte, Bernardo fez o pedido de casamento no dia de Natal.

