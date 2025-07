Fábio Paim, Afonso Leitão, Bruno de Carvalho, Bruna e Luíza Abreu eram os concorrentes que estavam nomeados esta semana. Os portugueses votaram e a escolha foi a irmã de Luciana Abreu, Luíza.

Ao ser anunciada a decisão de quem é que iria abandonar o jogo, os restantes habitantes da casa 'mais vigiada do país' ficaram emotivos na despedida de Luíza Abreu.

Durante as votações, o duelo final colocou Fábio e Luíza na 'disputa'. No entanto, Fábio Paim acabou por arrecadar 43% dos votos, garantindo assim a sua permanência na casa, enquanto Luiza Abreu apenas ficou com uma votação de 20%. Sendo a menos votada, foi expulsa do 'Big Brother Verão'.

Enquanto se despedia dos colegas dentro, Luíza Abreu disse: "Mamã, estou a caminho. O meu arrozinho com bacalhau."

Antes de sair, Luíza Abreu teve de escolher um concorrente para ficar com a sua moeda. "Vou dar à minha Jéssica." Veja aqui.

Já no estúdio, a artista falou desta experiência e afirmou que "vinha orgulhosa de si própria". "Foi incrível. Não mudava nada. Está perfeito assim. Missão cumprida", acrescentou.

A ida de Luíza Abreu para o 'Big Brother Verão' e a sua curva da vida

Foi já quando estava dentro da casa 'mais vigiada do país' que Luíza Abreu quebrou o silêncio sobre os motivos que a levaram a ficar de relações cortadas com a irmã Luciana. Mas primeiro falou do passado marcante.

Quando estava a partilhar detalhes da sua história na curva da vida, na gala do dia 13 de julho, a artista começou por recordar que "até aos 8 anos foi vítima de violência doméstica". "A minha mamã teve coragem e fugimos de casa para nunca mais voltar àquela violência. A mamã salvou-nos", lembrou.

De seguida, foi a sua mudança do Porto para Lisboa quando tinha 14 anos. Aqui, diz, "perdeu a identidade". "Deixo de ser chamada de Luíza e passo a ser outra coisa. Depois existem as comparações e no meu caso foi muito ingrato", explicou, referindo-se ao facto de ter passado a ser conhecida como a irmã de Luciana Abreu e a ser comparada à mesma.

Anos mais tarde, Luíza Abreu conseguiu fazer parte das Doce Mania, que terminou quando tinha 19 anos. Regressou entretanto ao Porto e entra na Ballet Teatro. Mas começou "a sofrer de anorexia nervosa". "Saber que não tinha a minha mãe por perto mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça", confessou.

Entre partilhas, lembrou a discussão com a irmã que ditou o afastamento de ambas. "Quando soube que ia ser tia, desmaiei de alegria. Da minha segunda sobrinha, lembro-me de ter pedido se poderia ser madrinha, mas olharam para mim e perguntaram-me: 'O que é que tu tens? Tu ainda não percebeste que és a ovelha negra da família, o carrasco'. E é aqui que eu saio de casa."