Apesar da quinta temporada do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', já ter terminado, os grandes protagonistas do último episódio - Raquel e João - dão que falar mais do que nunca.

Os dois casaram-se em direto na última emissão do programa, provocando espanto e admiração entre os presentes já que na experiência cada um tinha um par diferente. Mas a relação deste novo casal não durou muito pois esta quarta-feira foi tornado público que o romance chegou ao fim.

Eduardo Torgal, um dos especialistas da experiência, fez questão de dar a sua opinião nas redes sociais sobre a forma como tudo acabou, já que, ao que parece, João Ricardo deixou simplesmente de responder a Raquel. Numa publicação onde partilha imagens da notícia do fim da relação, o especialista em relacionamentos escreveu:

"Uma das formas mais cruéis de terminar uma relação é desaparecer. Psicologicamente, isso pode gerar confusão, culpa, ansiedade e até sintomas de abandono profundo. É importante saber: quando alguém desaparece sem explicação, isso diz mais sobre a maturidade emocional da pessoa do que sobre o teu valor.

Nos últimos dias, muito se falou de uma relação que parecia mágica - ou perfeita - e que acabou num desaparecimento sem explicações. Quem já passou por isso sabe: quando alguém desaparece depois de se mostrar tão presente, não dói só o fim. Dói a confusão, a vergonha, o sentir-se usada/o.

Este comportamento tem um nome: ghosting. E infelizmente é mais comum do que se pensa - até em relações que começaram sob os holofotes. Quando idealizamos alguém demasiado depressa, corremos o risco de ignorar sinais. A entrega é bonita, mas precisa de estar ancorada em realidade e tempo.

Se alguém desaparece sem dar explicações, não é sobre ti - é sobre a incapacidade do outro de lidar com o vínculo", concluiu Eduardo Torgal, apesar de nunca mencionar diretamente os nomes dos ex-concorrentes.

"Eu quero ver quem vai rir por último"

Foi no fim de junho durante o último episódio de 'Casados à Primeira Vista' que João Ricardo - que tinha casado na experiência com Marta Sá - e Raquel - que tinha dado o nó com Hugo Oliveira, surpreenderam colegas, familiares e telespectadores ao casarem em direto.

"Acredito [que é a tal] porque é uma pessoa que me faz sentir bem, leve. A Raquel é uma pessoa que tem soluções, não traz problemas. Alguma coisa que haja, ela não vai olhar para o copo meio vazio, olha para o copo meio cheio. No fundo, é o que preciso, de alguém ao meu lado assim", disse João Ricardo sobre Raquel no dia do casamento.

Os companheiros de experiência também reagiram a esta surpresa. Enquanto Hugo desejou que os noivos "fossem felizes", Marta parece não ter gostado da surpresa e referiu "eu quero ver quem vai rir po último", surpreendendo os presentes.

E um mês depois de terem subido ao altar tudo chegou ao fim sem que nada prevesse este desfecho.