Joana Diniz rumou esta semana a Paris. A antiga concorrente do 'Secret Story' tinha como propósito celebrar na capital francesa, mais concretamente no parque temático Disneyland Paris, o aniversário da filha: Valentina.

Valentina completou seis anos de vida a 31 de julho e a 'festa' foi na Disneyland, com companhia muito especial.

"Parabéns, grande amor da minha vida. Amo-te tanto, meu amor", declarou a mamã babada, que realçou ainda o facto de ter a oportunidade de realizar "mais um sonho" da sua princesa.

Quem acompanhou Joana Diniz e a filha nesta aventura?

A ex-participante dos reality shows da TVI e a filha não partiram sozinhas nesta aventura. Sónia Jesus, antiga concorrente do 'Big Brother 2020', e as duas filhas mais velhas juntaram-se à grande amiga para celebrar a vida de Valentina e viver o sonho da Disneyland.

Sónia assinalou nas redes sociais o aniversário da sobrinha emprestada. Junto a um vídeo no qual surge a brincar com Valentina na Disneyland escreveu:

"És a princesa mais bonita da Disney, parabéns minha Valentina. A vida contigo fica muito mais bonita, o teu carisma e a tua autenticidade são as características que melhor te definem. Quem tem o privilégio de te conhecer sabe que tu és toda toda maravilhosa, que felizarda eu sou por te ter nas nossas vidas. Que eu possa continuar acompanhar o teu crescimento, prometo que amor jamais te irá faltar. Que Deus guie os teus passos e te proteja sempre. A tia Sónia ama-te incondicionalmente. Parabéns, minha princesa."

Além de Sónia Jesus e as filhas, Joana Diniz viajou na companhia do filho do ex-marido. Rafael, filho de Flávio Miguel, tem uma relação de grande proximidade com a antiga madrasta e a pequena Valentina, que continua a ser como uma irmã.

Ainda que Rafael esteja em Paris ao lado de Joana Diniz e Valentina, o ex-marido da antiga concorrente do 'Secret Story' ficou em Portugal.

"Parabéns, meu amor, que continues com esse estilo único de luz e cores. Não estou muito habituado a passar o teu aniversário longe, mas é por uma boa razão, diverte-te muito. Amo-te muito", escreveu ao partilhar na sua página de Instagram vários momentos passados ao lado da pequena Valentina.

Afinal, há ou não reconciliação com o ex-marido?

A viagem de Joana Diniz com o filho do ex-marido é apenas mais um ponto de proximidade com Flávio Miguel. Nos últimos tempos, o ex-casal tem levantado rumores de proximidade em diversas ocasiões.

Na passada semana, o empresário esteve presente num momento especial para a família de Joana Diniz. Flávio marcou presença na cerimónia de finalista de Valentina, que terminou a pré-primária e vai agora para o primeiro ciclo, e o ex-casal até tirou fotografias de família.

Já no fim de semana, Joana Diniz e Flávio Miguel reuniram família e amigos para um passeio de barco por Troia e partilharam diversas imagens onde se identificam.

Contudo, apesar da proximidade, a verdade é que, enquanto o filho está em Paris com a antiga madrasta, Flávio tem-se mostrado nas redes sociais ao lado de uma jovem mulher. Os dois posaram juntos num quarto, em casa e depois desfrutaram de um jantar, aparentemente, romântico. Ao que tudo indica, este poderá ser o novo amor do empresário.

Veja ainda na galeria as melhores fotografias da 'festa' de aniversário da filha de Joana Diniz na Disneyland Paris.