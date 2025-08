Depois de ter despertado preocupação por ter sido visto completamente devastada durante uma caminhada, agora sabe-se que Paris Jackson, de 27 anos, está solteira.

O noivado da filha de Michael Jackson com o produtor musical Justin Long chegou ao fim, como foi confirmado pelo TMZ.

O casal separa-se oito meses depois de Paris Jackson ter anunciado que tinha sido pedida em casamento pelo companheiro enquanto estavam na 'cidade do amor', em Paris, França.

Esta quinta-feira, dia 31 de julho, Paris Jackson fez uma publicação no X onde reage às fotografias dos paparazzi em que foi apanhada a chorar em público, tendo confessado que eram "lágrimas de término". E esta acabou por ser também a confirmação de que o noivado foi cancelado.

No entanto, como relata também o TMZ, até à data não se sabe quais foram os motivos da separação. Mas é possível perceber que Paris removeu da sua página de Instagram algumas publicações com Justin.

As fotografias de Paris Jackson que a deixou no centro das atenções

Foi na semana passada que Paris Jackson causou preocupação entre os fãs. Isto porque foi fotografada enquanto caminhava por Malibu e estava visivelmente devastada, em lágrimas, sozinha.

Estas imagens foram captadas poucas semanas após a artista ter assinalado o 16.º aniversário da morte do pai, Michael Jackson.

Na altura, Paris estava com uma camisola em tons de preto e castanho, de manga curta, calções estilo ciclista cinzentos e uns ténis claros.

Agora sabe-se a razão por ter sido vista a chorar.

A relação de Paris Jackson com Justin Long

Foi em dezembro do ano passado que Paris Jackson publicou um conjunto de fotografias nas redes sociais e revelou que tinha sido pedida em casamento por Justin Long. O agora ex-casal estaria a namorar desde junho de 2022.

Na altura, na partilha que fez na rede social e que já não se encontra disponível, a artista mostrou o produtor musical a ajoelhar-se e a pedi-la em casamento com um anel de diamante. Paris disse "sim" e beijou o então noivo. Depois, Justin colocou o anel no dedo da filha de Michael Jackson.

"Viver a vida contigo nestes últimos anos tem sido um turbilhão indescritível, e eu não podia sonhar com alguém mais perfeito para mim. Obrigada por me deixares ser tua. Amo-te", escreveu na época Paris Jackson.

O E News! recorda que Paris conheceu Justin nos bastidores de 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', em 2022. "Ele queria interferir e dar a sua opinião. Olhou para mim e perguntou-me: 'Posso?'. E eu respondi: 'Confio em ti'. Tivemos um breve momento e começamos a namorar logo depois disso", lembrou em conversa com o Access Hollywood no passado mês de junho, referindo-se ao momento em que conheceu o agora ex-companheiro e como tudo começou.

Além disso, na mesma entrevista, contou que os preparativos para o casamento já estavam encaminhados. "O vestido está a ser feito. O local já foi escolhido. A data já foi escolhida", revelou.

