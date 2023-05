Ferro

Componente fundamental da hemoglobina, é importante na prevenção de anemia e no estabelecimento de um adequado transporte de oxigénio para os folículos capilares, promovendo o crescimento do cabelo. Para níveis alimentares de ferro normalizados é importante a ingestão de carne vermelha (carne bovina e de cordeiro são ricas em ferro heme, altamente absorvível pelo corpo), fígado, carne de aves (frango e peru), marisco, peixes (sardinha, salmão e atum) e legume (feijão, lentilha, grão de bico, soja, espinafre e couve).

Zinco

Desempenha um papel fundamental na actividade enzimática, essencial para um correcto crescimento e reparação do tecido capilar, síntese de colagénio, assim como no funcionamento normal das glândulas sebáceas do couro cabeludo. Adicionalmente, possui uma actividade antioxidante relevante. As fontes de zinco mais relevantes são a carne de bovino, porco, cordeiro e aves, mariscos, leguminosas (grão de bico, lentilhas e feijões), nozes e sementes (sementes de abóbora, sementes de cânhamo) e chocolate negro.

Selénio

É um componente duma importante enzima com actividade antioxidante, pelo que auxilia na protecção de dano oxidativo às células do couro cabeludo e aos folículos capilares, que prejudicaria a síntese de cabelo. É também necessário para a síntese e metabolismo das hormonas tiroideias, reguladoras da síntese celular. Alguns alimentos ricos em selénio são as castanhas do Brasil, frutos do mar, carnes, aves, ovos e grãos integrais.

Sílica

Essencial para a saúde e integridade da pele, cabelos e unhas, envolvida na síntese de colagénio e elastina, proteínas importantes para o cabelo e couro cabeludo. Pode ser encontrada em alimentos como pepino, pimentão e aveia.

As deficiências nutricionais são apenas uma causa potencial de problemas capilares e outros factores, como de ordem genética, hormonal ou psicológicos também podem afetar a saúde capilar. Será sempre recomendável consultar um profissional de saúde para uma avaliação abrangente e orientação adequada.

Um artigo do médico Júlio Fernandes, da Clínica My Face.