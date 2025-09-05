Como é habitual, Daniela Ruah assinala na sua página de Instagram as datas mais importantes e esta quinta-feira, dia 4 de setembro, não foi exceção.

A filha mais nova da atriz celebrou os seus nove anos de vida e a mamã dedicou-lhe uma publicação na rede social, onde mostrou aos fãs como está crescida a pequena Sierra.

"A minha menina dançou nove vezes à volta do sol… e está pronta para muitas mais. Foste o nosso sonho, o nosso pedido, o nosso desejo. Amamos-te sem medida — doce companheira do River, mini da mamã e coração do papá. Vamos em frente com garra", escreveu a a atriz junto de fotografias onde podemos ver Sierra e o irmão mais velho, River.

Veja na galeria as fotografias que a mamã destacou na rede social e outras imagens da menina, que decidimos reunir neste dia especial e que destacam o quanto Sierra cresceu.

A família de Daniela Ruah e o nascimento de Sierra

Sierra Esther Ruah Olsen, recorde-se, nasceu no dia 4 de setembro de 2016, três semanas antes do previsto, como a atriz contou na altura em que anunciou a notícia através da sua página de Instagram. A menina é fruto do casamento de Daniela Ruah com David Paul Olsen.

"Pelos vistos ela achou que o Dia do Trabalhador (nos EUA) significava dia do Trabalho de Parto... Olha quem decidiu aparecer com três semanas de antecedência! No dia 4 de setembro demos as boas-vindas à menina Sierra Esther Ruah Olsen! Deu entrada no mundo da sua própria maneira - de apresentação pélvica! Eu era boa candidata para dar à luz naturalmente nesta situação e por isso tive de encontrar um médico em Los Angeles que ainda o soubesse fazer. Felizmente encontrei um dos poucos...

Mamã e bebé saíram do hospital saudáveis e felizes 24 horas depois. Foi um parto assistido por um obstetra e uma doula no Cedars Sinai, e o amor e apoio do meu maridão. Esta foto representa tudo o que sempre quis", disse na época, tendo juntado às suas palavras uma fotografia em que aparecia com o marido, David Paul Olsen, e o filho mais velho de ambos, River. Recorde abaixo:

Casada com David Paul Olsen desde 2014, Daniela Ruah e o marido foram pais pela primeira vez no dia 30 de dezembro de 2013, quando nasceu River, o irmão mais velho de Sierra.

