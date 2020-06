Por sua vez, as infusões de ervas não provêm da planta Camellia sinensis, mas sim de uma infusão de folhas, raízes, cascas, sementes ou flores de outras plantas. Exemplos de infusões utilizadas são a hortelã-pimenta, tília, camomila, cidreira, lúcia-lima, alecrim, sálvia, tomilho, folha de oliveira, jasmim, rooibos, gengibre, casca de limão e laranja. Cada uma delas possui propriedades diferentes. A título de exemplo, a hortelã-pimenta tem propriedades anti flatulência, antiespasmódicas e antissépticas que tornam popular o seu uso medicinal desde há muitos séculos.

As infusões não possuem cafeína, o que poderá ser uma vantagem para indivíduos com sensibilidade a este composto. Contudo, as propriedades antioxidantes das infusões de ervas são consideravelmente menores em comparação com as dos chás, embora apresentem um nível de polifenóis totais semelhante.

Os chás e infusões podem interagir com alguns medicamentos e diminuir a absorção de determinados nutrientes, como o ferro, pelo que em caso de dúvida é recomendável consultar um médico antes do seu consumo. Adicionalmente, não devem ser ultrapassadas as duas chávenas diárias e devem ser bebidos fora das refeições principais.

Uma forma prática e diferente de se beber chá é fazer chá gelado (ice-tea), isto é, um chá consumido frio. Não deve ser confundido com o refrigerante vendido nos supermercados, uma vez que este possui quantidades elevadas de açúcar. Poderá também optar-se por uma “infusão gelada”, usando, por exemplo, hortelã, limonete, erva-príncipe ou sálvia. De salientar que na preparação de chás ou infusões não deve ser adicionado açúcar. Em vez disso, poderá ser colocado um pau de canela, gotas de limão ou frutas.

Desta forma, os chás e as infusões diferem na sua origem, sendo que os chás apresentam maiores propriedades antioxidantes. Ambos podem ser excelentes formas de manter o equilíbrio hídrico adequado.

As explicações são da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde Bobadela e do Fitness Hut - Grupo VivaGym.