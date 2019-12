De facto, esta bebida tem vindo a reunir um crescente interesse por parte dos investigadores em todo o mundo. Já na antiguidade, o chá era visto como uma bebida que oferecia saúde e longevidade. Hoje, sabe-se que esse facto se deve em grande parte aos antioxidantes que possui.

Pode ainda optar pelas infusões de frutos e outras plantas. Para além de reconfortantes e aromáticos, estas infusões oferecem-lhes as propriedades benéficas das plantas e/ou frutos com que são feitos.

Com as constantes mudanças de temperatura e, principalmente nesta época fria que atravessamos, o nosso organismo fica mais propenso a determinadas doenças, como os resfriados, gripes e constipações que, apesar de muito comuns, não deixam de ter, por vezes, consequências mais graves. Por exemplo ajude a reforçar o seu sistema imunitário com uma infusão de limão ou de roseira brava. Pode ainda adicionar-lhes mel, extrato de propolis ou de equinácea, substâncias muito úteis na prevenção das afeções acima descritas.

O papel do chá na quadra festiva

A época festiva que se aproxima é, por excelência, a altura do ano em que, com mais facilidade, incorremos em abusos e excessos alimentares, originando por vezes situações prejudiciais à nossa saúde. De facto, nesta quadra, existe uma grande tendência para comer alimentos que, quer pelas quantidades ingeridas, quer pela variedade e forma como são confecionados, podem provocar sobrecargas no nosso organismo e ter consequências desagradáveis, nomeadamente a nível digestivo e hepático.

Nestes casos são muitas as infusões que podem ser úteis. Assim, para ajudar a aliviar os problemas digestivos e gastrointestinais poderá optar pelas infusões de funcho (gases), hortelã-pimenta (enfartamento), camomila (cólicas), gengibre (enjoos), lúcia-lima e erva cidreira (digestivos). No que respeita aos problemas hepáticos pode recorrer nomeadamente às infusões de cardo mariano, alcachofra e dente-de-leão (excesso de álcool e de gorduras e distúrbios biliares).

Os problemas de ordem mental e emocional são atualmente dos mais preocupantes na nossa sociedade. As crises de insónias, ansiedade, irritabilidade, esgotamentos de origem nervosa, depressões e bem como outras alterações levam ao consumo frequentemente exagerado de medicamentos calmantes e sedativos com todas as suas consequências, sobretudo no que toca à dependência que provocam.

As situações de stresse, a velocidade a que se vive presentemente, o desrespeito pelas horas de sono, o sedentarismo, afetam em maior ou menor grau os nossos ritmos biológicos, levando, por vezes, à quebra das nossas defesas físicas e psicológicas. Esta é uma tendência que podemos tentar contrariar com um gesto tão simples como fazer um chá ou uma infusão. Podemos optar pelas infusões de plantas cujas propriedades são calmantes, como são o caso da passiflora, o lúpulo, a valeriana, o hipericão (ou erva-de-são-joão), ou mesmo a tília.

Assim, com o frio que se faz sentir, escolha um chá ou infusão da sua preferência, delicie-se com o seu sabor forte e quente e trate, ao mesmo tempo da sua saúde.

As explicações são do médico Pedro Lôbo do Vale.