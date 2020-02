De um modo geral, o conjunto dos seus ginsenosidos conferem ao ginseng propriedades adaptogénicas, isto é, ajuda o organismo a suportar as agressões.

Por outras palavras o consumo de ginseng ajuda a combater a fadiga e o stresse, a ativar o sistema imunitário, a aumentar a capacidade física e mental e a prevenir os efeitos de um envelhecimento precoce. São igualmente de salientar os efeitos positivos como adjuvante no tratamento de doenças cardiovasculares, na normalização dos níveis de açúcar no sangue.

O ginseng pode ser útil em diversas situações

- Em casos de fadiga física, sexual ou mental, em períodos de excesso de trabalho (fisico ou intelectual): as diversas acções, no seu conjunto, permitem induzir uma melhor produção e/ou utilização da energia com diminuição dos sintomas de exaustão;

- Em doentes idosos, que frequentemente entram em estados de astenia e depressão: aumenta as capacidades físicas e psíquicas, a resistência às doenças, permite convalescenças mais rápidas, melhora o humor;

- No desporto: melhora as capacidades intelectuais e motoras, optimiza o consumo de oxigénio e as capacidades respiratórias, favorece a recuperação após o esforço; de um modo geral, permite aumentar o rendimento desportivo sem ter efeitos dopantes, razões pelas quais o Ginseng é utilizado por várias equipas olímpicas;

- Em doentes a fazer quimioterapia: pode ajudar a aumentar a resistência aos efeitos secundários deste tratamento.

O ginseng não é milagroso nem panaceia para todas as nossas maleitas, mas é sem dúvida, um auxiliar precioso para o nosso bem-estar, quer fisico quer psíquico.

As recomendações são de Pedro Lôbo do Vale, Médico Especialista em Medicina Geral e Familiar e Consultor da Associação Portuguesa de Alimentação Racional e Suplementos Alimentares.