- Soja, tofu;

- Sementes de sésamo, sementes de abóbora;

- Salmão, atum, sardinha, polvo, ovos;

- Tremoços;

- Amendoim, amêndoas, avelãs;

- Batata-doce, cenoura, pimentos, couve Kale, brócolos, couves-de-bruxelas, couve-roxa;

- Acerola, laranja, limão, kiwi, morangos, arando vermelho, ananás.

As recomendações são do médico Pedro Lôbo do Vale, especialista em Medicina Geral e Familiar.