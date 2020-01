Tendo em consideração as porções diárias recomendadas na ingestão de fruta e hortícolas - e que revelamos abaixo -, é muito fácil atingir as recomendações de vitamina C (em mg) apontadas na abertura deste artigo. Isto também considerando alimentos mais pobres em vitamina C.

Frutas - Três porções diárias (160 g cada porção).

Hortícolas - Quatro porções diárias (140 – cru- a 180 g -cozinhado-, cada porção).

Alimentos ricos em vitamina (acima dos 20 mg por 100 g de alimento).

Couve-de-Bruxelas – 115 mg

Pimento – 90 mg

Agrião – 77 mg

Quivi – 72 mg

Papaia – 68 mg

Coentros – 63 mg

Laranja – 57 mg

Castanha - 51 mg

Morango – 47 mg

Toranja – 43 mg

Tangera – 42 mg

Brócolos - 41 mg

Clementina – 40 mg

Nectarina – 37 mg

Tangerina – 32 mg

Framboesa – 30 mg

Melão – 30 mg

Manga – 23 mg

Junte-se a esta lista a generalidade das couves (couve-branca, couve-flor, couve-portuguesa, entre outras) - entre 40 a 150, embora se perca 50% deste valor com a cozedura.