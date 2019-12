A substituição do açúcar dito tradicional por alternativas “mais saudáveis” em bolos e sobremesas é assunto na ordem do dia e que, aqui, já detalhámos numa abordagem à questão do efeito qualitativo nos bolos e sobremesas. Em suma, com a utilização de adoçantes podemos não ter o resultado final expectável, como um bolo alto e húmido, tal como acontece com o açúcar tradicional.

Cabe, também, aprofundar as questões nutricionais e de saúde associadas à utilização de adoçantes. Existem vários adoçantes disponíveis no mercado, como o aspartame, sucralose, stevia, sacarina, acessulfame K, entre outros.

Os alimentos com adoçantes, por exemplos colas zero ou iogurtes zero açúcar, podem conter um ou mais destes edulcorantes, em quantidades que, normalmente não vêm declaradas no rótulo

Um dos aspetos que importa saber sobre estes edulcorantes é que para cada um está definida uma Dose Máxima Admissível diária (DMA).

