Uma semana depois da morte inesperada de Diogo Jota, Andreia Nunes L'or, companheira do empresário Django Lor e ex-namorada do futebolista Ivan Cavaleiro, fez uma emotiva publicação no Instagram.

Andreia Nunes L'or foi uma das convidadas do casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, no dia 22 de junho, e publicou na rede social, esta quinta-feira, dia 10 de julho, algumas imagens deste dia único.

À acompanhar a partilha juntou emotivas palavras em que mostra o seu apoio a Rute Cardoso.

"As palavras para descrever esta semana ainda são poucas, o que resta são memórias! Tinha recebido as fotos muito recentemente e estava na dúvida se deveria postar, mas como registo sempre no meu feed todos os casamentos que vamos, este não podia ser diferente, um amor verdadeiro, Deus permitiu que partilhassem connosco este dia preparado com tanto carinho que ficará eternamente guardado nos nossos corações", começou por escrever.

"No luto, a fé é o nosso sustento. Acreditamos que Deus acolhe com amor aqueles que partem, e nos dá força para continuar. Não é sobre esquecer, é sobre honrar com coragem. Cada lágrima é semente de esperança. Que a dor não nos paralise, mas nos ensine a viver com mais propósito, mais amor e mais fé. Porque mesmo na perda, Deus continua a ser Deus — e Ele caminha connosco para o que vem a seguir! Estamos contigo, minha boneca Rute Cardoso", completou.

A morte inesperada de Diogo Jota menos de duas semanas depois de se ter casado com Rute Cardoso

Diogo Jota, de 28 anos, recorde-se, morreu na sequência de um acidente de carro - que ficou completamente consumido pelas chamas - em Espanha. Na viatura, um Lamborghini Hurácan, seguia ainda o seu irmão, André Silva, de 25 anos, também jogador de futebol e outra vítima mortal.

Um camionista que acabou por se cruzar com o acidente relatou que tentou ajudar a apagar o incêndio com um extintor. No entanto, diz, "devido ao impacto, não havia nada a fazer". Além disso, afirmou que os irmãos futebolistas tinham passado por si na estrada momentos antes e estavam "tranquilos, sem excessos de velocidade".