A morte de Diogo Jota apanhou tudo e todos de surpresa. O jogador internacional da seleção portuguesa morreu na sequência de um acidente de carro, na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de julho, em Espanha. Tinha 28 anos.

A notícia trágica chega dias depois de Diogo Jota ter dado o nó com a companheira Rute Cardoso, no dia 22 de junho. Aliás, a última publicação que o futebolista fez na sua página de Instagram foi precisamente sobre este dia único.

Horas antes de sofrer o acidente, Diogo Jota publicou um vídeo com imagens do casamento e escreveu: "Um dia que nunca vamos esquecer". Após a partilha, foram muitos os que reagiram às imagens e o felicitaram pelo enlace, entre os seguidores, Pedro Ribeiro ou Paulo Batista foram dos nomes conhecidos que não tardaram a reagir. E agora essa mesma partilha está a 'encher-se' de comentários a lamentarem a sua inesperada partida.

Depois de um romance de mais de uma década e com três filhos em comum, Diogo Jota e Rute Cardoso decidiram dar o nó no dia 22 de junho. Este dia especial foi na altura destacado no Instagram.

Numa primeira publicação que fez sobre o casamento na rede social, Rute Cardoso destacou várias imagens do enlace e escreveu: "22 de junho de 2025. Sim, para sempre."

"Parabéns, craque", comentou na altura Pedro Ribeiro. "Os meus meninos", disse Vera Patrício, companheira de Rui Patrício.

Numa outra partilha, Rute Cardoso mostrou algumas fotografias em que se focava no seu vestido de noiva e disse: "O meu sonho tornou-se realidade."

A publicação 'encheu-se' igualmente de carinhosas mensagens, e Diogo Jota comentou: "Mas eu sou o sortudo."

O pedido de casamento tinha sido feito em 2022, como Rute Cardoso revelou na altura na mesma rede social, onde publicou um vídeo com imagens deste momento igualmente marcante.

Em comum, o casal tinha três filhos. Dinis e Duarte eram os mais velhos, sendo ainda pais de uma menina, que nasceu no dia 26 de novembro do ano passado.

Diogo Jota, internacional da seleção portuguesa e que jogava atualmente pelo Liverpool, morreu na sequência de um acidente de carro sofrido na zona de Zamora, em Espanha, assim como o irmão André, de 25 anos, que jogava no Penafiel.