Shim Jaehyun, estrela de K-pop conhecida pelo nome artístico de Jaehyun, morreu aos 23 anos após uma batalha contra uma leucemia. O músico ficou conhecido por fazer parte da banda F.ABLE.

As notícias da sua morte surgiram esta semana, depois do anúncio ter sido feito a 29 de junho, revela o website Billboard.

Pouco após a morte ter sido tornada pública, um dos colegas da banda F.ABLE - Hojun - fez uma partilha na sua página de Instagram em jeito de homenagem.

"Ouvi as notícias demasiado tarde… Lamento em não ter estado aí para a última caminhada. Por vezes penso em como poderia ter feito melhor e sinto arrependimento. Espero que te possas libertar de todas as tuas preocupações e viver confortável onde estás. Obrigada pelos cinco anos. Irei rezar para que possas comer muita comida deliciosa e estar bem. Vem visitar-me nos meus sonhos", realçou.

Jaehyun, segundo a publicação, manteve a batalha contra a doença em segredo.

A banda F.ABLE estreou-se em 2020 através da Haeirum Entertainment, lançando o primeiro single 'Burn It Up' nesse ano. Seguiu-se o lançamento de outros sucessos como 'Run Run Run' e 'Baby Don’t Cry', contudo, a banda acabou por ficar inativa. Entretanto três dos membros decidiram formar um novo grupo - ENPHAZE - do qual Jaehyun não fazia parte.

No entanto, apesar desta ausência, são muitos os fãs que continuam a relembrá-lo, sobretudo após as notícias da morte. "Isto magoa muito", notou um fã na rede social X.

Mundo do K-pop já ficou de luto este ano

No passado dia 11 de março, também se registou a morte de uma outra estrela de K-Pop sul-coreana: Wheesung. O artista, cujo nome de nascimento era Choi Whee-sung, foi encontrado morto em sua casa. Tinha 43 anos.

As autoridades de Seoul revelaram que o cantor terá sofrido uma paragem cardíaca, no entanto, as causas da morte estão ainda a ser investigadas. Além disso, relatam também que foram descartadas suspeitas de crime.

Wheesung tornou-se famoso em 2002 e foi uma sensação na Coreia do Sul nos anos 2000. Conhecido pela voz soul e os temas com inspiração R&B, o cantor tornou-se mentor e professor de várias estrelas do género musical.