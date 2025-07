Foi logo pela manhã que foi relatada a notícia da morte do internacional da seleção portuguesa Diogo Jota, aos 28 anos, vítima de um acidente de carro. O irmão, André, que jogava pelo Penafiel, também morreu na sequência do mesmo acidente.

O jogador do Liverpool parte dias depois de casar-se com a companheira de longa data, Rute Cardoso, no dia 22 de junho.

De recordar ainda que o casal - que estava junto há cerca de uma década - tem três filhos em comum, sendo que a filha mais nova nasceu em novembro do ano passado.

Horas depois da notícia da morte de Diogo Jota, o chef Rui Paula fez uma publicação na sua página de Instagram onde recorda precisamente o casamento de Diogo Jota e Rute Cardoso, uma vez que ajudou na concretização deste dia único.

"Uma notícia desoladora… Há menos de duas semanas estávamos a celebrar um dos dias mais felizes da tua vida. Hoje, somos confrontados com esta tragédia inimaginável.

É impossível colocar em palavras o choque e a tristeza que sentimos. Eras mais do que um ícone no nosso meio, que deu tanto de si por todos nós! Mas acima de tudo, eras uma pessoa de uma simpatia contagiante, sempre bem-disposto, cheio de vida e com um coração enorme. O nosso pensamento está com a família e todos os que o amavam o Diogo e o André. Descansa em paz, nunca serás esquecido", escreveu.

Aliás, há cerca de três dias, o chef - com duas estrelas Michelin - tinha partilhado na rede social um vídeo que mostrava a preparação do casamento de Diogo Jota e Rute Cardoso.

Por sua vez, Paulo Battista também ajudou na concretização do casamento, tendo ficado responsável pela roupa de Diogo Jota e dos filhotes para este dia marcante.

"Estou completamente em choque! Recebi a notícia ainda os meios de comunicação em Portugal não sabiam. Um amigo ligou-me a dar a notícia, não acreditei, confesso. Mas depois a Su ligou-me a confirmar", começou por escrever na publicação que fez na sua página de Instagram.

"A vida por vezes leva os melhores, e a verdade é que o Diogo era das melhores pessoas que passou na minha vida. Tanto o Diogo como a Rute… Ainda a meio do mês de junho fui ao Algarve fazer as provas aos filhotes e ao Diogo, pois o casamento de ambos estava mesmo a chegar! Acabados de casar… acontece isto! Que me****! De repente, pais perdem dois filhos. De repente, filhos perdem o pai. De repente, a mulher perde o grande amor da vida dela. De repente, os amigos perdem um grande amigo", lamentou.

"Sou um agradecido à vida. Mas neste momento, só penso… a vida é uma m****! Vivam ao máximo, digam às pessoas o quanto as amam. Ao Diogo: Obrigado por tudo, por tudo mesmo. Foste e serás sempre um campeão", acrescentou.

Por fim, Paulo Battista destacou na sua partilha o cântico que os adeptos do Liverpool fizeram para Diogo Jota:

"Oh, ele veste o numero 20;Ele vai levar-nos a vitória;E quando ele estiver a descer pela ponta esquerda;Vai estar por dentro e marcar para o LFC;É um rapaz de Portugal;Melhor que o Figo, sabiam?;Ah, o nome dele é DIOGO."

Veja abaixo um vídeo onde os adeptos cantam precisamente a música dedicada a Diogo Jota:

Leia Também: Morreu Diogo Jota, aos 28 anos. A onda de reações à partida inesperada