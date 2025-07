Idealmente sim. É recomendável lavar os dentes após comer fruta a meio da manhã — mas deve esperar cerca de 30 minutos antes de escovar os dentes.

As frutas, especialmente as cítricas (laranja, tangerina, kiwi, morango, etc.) têm alguma acidez. Se escovar logo a seguir, pode desgastar o esmalte dentário.

O que fazer então após comer fruta?

Beba um pouco de água para ajudar a neutralizar os ácidos.

Espere 20 a 30 minutos e depois escove os dentes com pasta dentífrica.

Pode estimular a produção de saliva, que ajuda a neutralizar os ácidos — bebendo água ou mastigando um chiclete sem açúcar com xilitol. Isso contribui para restabelecer o pH da boca e proteger os dentes naturalmente.

Cuidados diários

Se costuma comer fruta todos os dias, especialmente entre refeições, o ideal é manter uma boa higiene oral e fazer revisões regulares com o seu dentista para prevenir sinais de erosão ácida, que muitas vezes passam despercebidos no início.

Além disso, nem todas as frutas têm o mesmo impacto: maçã e pêra, por exemplo, são menos ácidas e até podem ajudar na limpeza mecânica dos dentes devido à sua textura fibrosa.

Ainda assim, é sempre melhor manter o hábito de escovagem com pasta com flúor após as refeições, desde que respeite o intervalo de tempo para manter dentes saudáveis e prevenir tanto cáries como sensibilidade dentária.

Um artigo do médico dentista Ricardo Maia, da Clínica Santa Madalena.