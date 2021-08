Diga “sim” aos gelados: 5 dicas para ajudar a reduzir a sensibilidade dentária

“A sensibilidade dentária é uma condição muito comum e consiste numa sensação de dor que pode ocorrer durante a ingestão de alimentos/bebidas muito quentes ou muito frios. Esta pode surgir devido a vários fatores”, sublinha a higienista oral Elsa Antunes.

A mesma especialista apresenta-nos algumas das causas para esta sensibilidade: “a exposição da raiz do dente, devido a retração da gengiva (por vezes devido a uma incorreta escovagem que incide sobretudo numa força excessiva ou a utilização de uma escova muito rija), o desgaste dentário (associado por exemplo ao hábito de ranger os dentes), a erosão do esmalte (devido à ingestão de alimentos ácidos), ou fratura, ficando exposta uma camada mais interior do dente e mais sensível à temperatura dos alimentos, a utilização de pastas branqueadoras abrasivas e a existência de possíveis cáries dentárias em estado avançado”.

“Como tal, os hábitos de higiene e as visitas regulares ao Médico Dentista/ Higienista Oral são muito importantes, uma vez que a prevenção é sem dúvida a melhor solução”, conclui Elsa Antunes, Higienista Oral na Malo Clinic Lisboa.

Neste sentido, a Elsa Antunes apresenta-nos cinco dicas para ajudar a reduzir a sensibilidade dentária:

1. Evite alimentos e bebidas ácidos

No verão, torna-se mais comum ingerir saladas com vinagre, refrigerantes ou fruta mais acidificada. O contacto dessa acidez com os dentes pode aumentar sensibilidade dentária e, por isso, aconselha-se que se opte por alimentos e bebidas com o pH mais neutro;

2. Use pastas dentífricas/ elixires específicos para a sensibilidade

Uma das razões que justificam a sensibilidade dentária é o enfraquecimento do esmalte dos dentes. Para colmatar essa falta de esmalte, nestas pastas vamos encontrar na sua composição, para além do flúor (mineral que ajuda a fortalecer o esmalte), outros componentes que ajudam a minimizar a sensibilidade.

3. Faça uma escovagem correta

A escovagem é essencial para a saúde dos dentes, mas, se errada, pode aumentar a sensibilidade dentária. Assim, é muito importante escolher a escova de dentes com cuidado, optando por uma escova de dureza média/macia ou por vezes as escovas elétricas serão a melhor opção dado que tem um sensor de pressão que avisa quando é exercida demasiada força na escovagem.

4. Mantenha os hábitos de higiene oral

Em momentos de sensibilidade dentária aguda, até lavar os dentes pode ser uma tarefa difícil, no entanto é importante mantermos o hábito diariamente após as refeições. Neste sentido, é indicado escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia e utilizar o fio/ fita dentário pelo menos uma vez por dia (idealmente à noite), evitando que se desenvolvam outros problemas que contribuam para o aumento da sensibilidade dentária;

5. Visitar o Médico Dentista/ Higienista Oral regularmente

Visitas regulares ao Dentista/ Higienista Oral são indispensáveis para prevenir problemas dentários, não sendo a sensibilidade dentária exceção. Num caso em que a sensibilidade é aguda, só um profissional de Saúde Oral poderá indicar o melhor dentífrico, a escova correta ou o tratamento a seguir.