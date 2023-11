A barba tem a sua marca no tempo e na história. Desde a antiguidade, transcendeu o ser humano como símbolo de virilidade, sabedoria e poder. Em muitos casos, associamo-la a grandes pensadores e filósofos como Platão, Sócrates ou Karl Marx.

Os hipsters de hoje levam o estilo a outro nível. Mas também outros como Leonardo DiCaprio ou George Clooney aderem à moda de usar barba, fazendo parte da sua identidade e realçando as suas características mais masculinas.

Se não tem barba, provavelmente já se perguntou por que razão deveria fazer um transplante de barba, se valeria a pena. Mas a realidade é que a barba não é apenas uma questão de estética da moda, é também importante lembrar que tem uma função de proteção contra as agressões externas naturais.

A falta de barba pode dever-se a diferentes razões, tais como: predisposição genética, tricotilomania (o ato de arrancar os próprios cabelos), queimaduras, episódios traumáticos ou sequelas de cirurgias estéticas com formação de cicatrizes.

Porquê fazer um transplante de barba?

Se quer saber mais em profundidade se vale mesmo a pena fazer um transplante de barba, seria conveniente responder a duas outras perguntas que responderemos de seguida. Em primeiro lugar, deve ficar claro que o transplante de barba é um tratamento eficaz, indolor (efetuado sob anestesia local), seguro e que consolida um aspeto natural. É especialmente aconselhável em casos de imperfeições, como manchas de calvície.

Como é efetuado um transplante de barba?

A extração dos folículos pilosos é efetuada da mesma forma que no método de extração da cabeça. É utilizada a mais moderna tecnologia de extração e implantação, FUE (Folicular Unit Extraction). Os folículos são retirados da área doadora (nuca) e implantados na barba. Para além disso, obtém-se um resultado natural sem cicatrizes. É importante ter em conta que os pelos da barba devem ser de unidades foliculares de 1 ou 2 pelos, para que a densidade esteja de acordo com o resto da barba. Além disso, deve ter-se o cuidado de os pelos seguirem a direção do resto dos pelos.

Quando é que se veem os resultados?

Esta pergunta é talvez a mais aguardada por toda a gente. Queremos sempre saber quando é que vamos ter o que tanto desejamos. Podemos dizer que os resultados podem começar a ser vistos seis meses após a cirurgia, mas é claro que quanto mais tempo deixar crescer, mais visíveis serão os resultados.

Como pode ver, o transplante de barba tem muitos benefícios e facilidades, ajudando-nos a melhorar tanto a nossa estética como a nossa saúde.

Um artigo do médico Carlos Portinha, diretor clínico grupo Insparya.