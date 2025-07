A notícia do cancelamento do programa da CBS, 'The Late Show with Stephen Colbert' deixou os fãs e admiradores em choque.

A notícia foi tornada pública na passada quinta-feira à noite, partilhada pelo próprio apresentador ao público e, mais tarde, através de um comunicado do canal.

"'The Late Show with Stephen Colbert' terminará a sua exibição histórica em maio de 2026, após a conclusão da atual temporada. Consideramos Stephen Colbert insubstituível e terminaremos o 'franchising' nessa data", podia ler-se no documento.

Na primeira emissão do programa após a decisão, esta segunda-feira, o malogrado apresentador fez questão de falar do assunto.

No início do seu monólogo, Colbert começou por brincar com a situação dizendo: "A cultura de cancelamento foi demasiado longe. [...] No fim de semana percebi que eles estavam a acabar com o nosso programa. Mas cometeram um erro: deixaram-me vivo".

"Nos próximos dez meses posso finalmente dizer a verdade nua e crua aos poderosos e dizer o que realmente penso sobre Donald Trump, e vou começar agora mesmo. Não gosto dele. Não tem as habilidades necessárias para ser presidente. Não é um bom candidato, só isso", referiu.

De seguida, Stephen reagiu à publicação que o presidente dos Estados Unidos da América fez a propósito do cancelamento do programa.

"Adoro que o Colbert tenha sido despedido. O seu talento era ainda menor do que as suas audiências., escreveu Trump. O apresentador leu esta mensagem, imitando a voz do político e retorquiu de seguida:

"Como é que se atreve, senhor? Vai-te f****"", disse, sendo aplaudido pelo público.

Siga o link

Para além de Colbert, há outro humorista que parece estar na mira de Trump. É que nessa mesma publicação, este assumiu: "Ouvi dizer que Jimmy Kimmel é o próximo. Tem ainda menos talento do que o Colbert!"

As especulações que justificam este repentino fim

A decisão do cancelamento do programa surge pouco tempo depois do apresentador ter partilhado a sua opinião sobre os milhões de dólares que a CBS deu a Trump devido a um processo que o político colocou ao canal na campanha eleitoral do ano passado.