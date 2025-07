Depois de na semana passada ter recebido Rui Bandeira, Daniel Oliveira vai estar à conversa com outro cantor popular português.

José Alberto Reis é quem vai estar no 'Alta Definição', da SIC, no sábado, dia 26 de julho, e já foi divulgado um excerto da conversa do artista com Daniel Oliveira. No vídeo, o cantor fala do envelhecimento, mencionando as visitas a lares.

"Procuro ir cantar em lares. Isso faz parte da missão, da dádiva. Isso emociona-me um bocadinho porque a velhice é um posto desinteressante. E aí estou a usar o missionário que sou na música", começou por partilhar José Alberto Reis.

"[O impacto] é muito, é profundo, porque há muitos sítios onde despejam corpos. E as pessoas sabem disso. Toda a gente sabe disso", acrescentou.

Ao ser questionado por Daniel Oliveira sobre o que vê no olhar dessas pessoas, o cantor respondeu: "A ausência. Já não estão cá."

De recordar que na semana passada, Daniel Oliveira recebeu Rui Bandeira, que recordou momentos marcantes da sua infância.

"Fui a tribunal, e como era menor, fui com o meu pai. Mas ele não entrou na sala. Já não me lembro se falei com um juiz ou uma assistente social. Tinha medo, tinha receio e não queria desapontar. Amo o meu pai e fiquei numa situação muito difícil. Infelizmente, cheguei a tribunal e menti", contou.

"Perguntaram-se se sabia que a minha mãe tinha metido um processo em tribunal para eu ir viver com ela. E eu, muito jovem, disse só que não e que estava bem com o meu pai. Devia ter uns 10 anos", acrescentou.

Mais tarde, lembrou também, saiu de casa para ir viver com a mãe. "Não tinha dinheiro. Agarrei numa mochila, deixei tudo para trás."