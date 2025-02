Depois de ter sido divulgado um pequeno vídeo em que Rui Santos fala do filho mais velho, Daniel Oliveira deu a conhecer novos excertos da entrevista do ator no 'Alta Definição', que vai para o ar este sábado, dia 22 de fevereiro.

Num dos vídeos, Rui Santos recorda o dia em que recebeu o diagnóstico de cancro. "No dia 13 de março recebi o resultado da biópsia e tinha um carcinoma grau 2. Portanto, as amostras tinham células cancerígenas."

"O médico disse-me que tinham de tirar um terço da minha língua, tinham que remover os gânglios linfáticos, tinham de tirar um excerto da pele do pulso para depois pôr na língua e que, provavelmente, a minha dicção iria ficar afetada", lembrou ainda.

Na sequência destas experiências marcantes da sua vida, Rui Santos partilhou também com Daniel Oliveira o que é que a doença lhe "ensinou".

"Ensinou-se a viver o presente, e a não levar a vida muito a sério. Isto é muito importante, não levar a vida muito a sério - os nossos objetivos, os nossos planos... A vida troca-te as voltas todas. Começas a perceber que de um momento para o outro tudo pode acabar, ou pode mudar. E aproveitar o presente. Respirar", destacou.

"Porque a vida é isto, não é o futuro ou o passado, é o presente. É dizermos às pessoas que gostamos delas, ter gestos de carinho, de afeto. A vida é tornares os momentos melhores para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos amam", rematou.