O príncipe Joaquim, filho mais novo da rainha Margarida II da Dinamarca, deu uma entrevista na qual fala sobre a sua nova vida nos Estados Unidos. Este mostrou-se bem após a crise real gerada por uma decisão da mãe ao retirar os títulos de príncipe/princesa aos filhos.

O príncipe Joaquim da Dinamarca, filho mais novo da rainha Margarida II, falou da sua nova vida nos Estados Unidos, em Washington D.C., para onde foi viver com a mulher, a princesa Marie, e os dois filhos. A família já tinha anunciado a mudança de França para os Estados Unidos em março de 2023. A mesma deveu-se ao novo cargo de Joaquim na embaixada dinamarquesa, na qual este trabalha ao serviço da Defesa. Numa entrevista a uma publicação da Dinamarca, a DK, o príncipe Joaquim revelou que os dois filhos, o conde Henrik e a condessa Athena, estão a desfrutar da sua nova vida. "Os Estados Unidos são a terra das oportunidades e é muito entusiasmante para os nossos filhos andarem lá na escola", realçou. "O facto deles estarem aqui dá-me paz e a confiança para me esforçar a 110%", sublinhou ainda. O irmão do rei Frederico X realçou as oportunidades que os filhos encontraram em terras norte-americanas. "São mesmo desafiados de uma ótima maneira e é algo que desfrutam. Acho que se olharmos a longo prazo, quatro anos em Paris e agora aqui, sei que vão ser bem passados. Também acho que me vão agradecer por isto - um dia". Quando a rainha Margarida retirou os títulos reais aos netos No final de 2022, a rainha Margarida II deu que falar com uma decisão drástica que apanhou muitos de surpresa. De maneira a diminuir o núcleo sénior da família real esta retirou aos netos - filhos de Joaquim - os títulos reais de príncipes/princesas. O objetivo era que os netos pudessem "decidir a sua própria vida, sem serem limitados pelas considerações especiais e obrigações que uma ligação formal à Casa Real da Dinamarca pressupõe". Assim foi decidido que os descendentes de Joaquim passariam apenas a ser considerados condes/condessas. A rainha Margarida 'poupou', desta forma, o filho mais velho, Frederico, de dar este passo complicado. Contudo, a decisão - que tinha sido comunicada pouco tempo antes à família - não caiu bem ao príncipe Joaquim, à mulher deste, a princesa Marie, e a nenhum dos seus filhos, tendo sido notório o afastamento entre o príncipe e a mãe e o irmão - agora rei Frederico X - que ficou ao lado da então soberana na decisão tomada.

Na altura chegou-se a falar de uma crise no seio da família real dinamarquesa, sobretudo depois de Joaquim ter-se mostrado sentido com a decisão repentina da mãe. Agora as diferenças parecem já ter sido totalmente resolvidas.

Joaquim, recorde-se, é pai de quatro filhos: o conde Nikolai e o conde Felix, que nasceram do primeiro casamento com Alexandra, condessa de Frederiksborg, e do conde Henrik e condessa Athena do segundo e atual casamento com a princesa Marie.

Já os filhos do rei Frederico X manterão os seus títulos, uma vez que fazem parte da linha de sucessão direta ao trono.