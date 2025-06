O rei Philippe da Bélgica comentou os rumores da sua possível abdicação futura numa nova entrevista.

O monarca belga, de 65 anos, respondeu a 30 questões colocadas por membros do público num novo vídeo partilhado pelo palácio esta terça-feira, 17 de junho.

Uma das pessoas questionou se o rei Philippe planeava continuar a trabalhar ou se um dia iria abdicar do trono a favor da filha, a princesa Elisabeth.

"O rei afasta-se, mas nunca se reforma", respondeu o soberano. "Continuarei a trabalhar pela Bélgica e devo dar à minha filha tempo para desfrutar da juventude, desenvolver-se e ver o mundo. Apoio-a a 100% nisso e farei tudo o que puder para lhe dar o tempo de que ela precisa", sublinhou.

A realeza da Bélgica tem precedentes no que diz respeito a abdicações. O pai do rei Phillipe, Alberto II, abdicou do trono por motivos de saúde.

A princesa Elisabeth, de 23 anos, filha mais velha do rei Phillipe e da rainha Mathilde, é a herdeira oficial ao trono. Atualmente, a princesa encontra-se a tirar um mestrado em Política Pública na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Já tendo concluído o primeiro ano, a sua permanência na instituição ficou em causa dadas as mais recentes medidas do presidente Donald Trump, relativamente a estudantes estrangeiros.

Num comunicado emitido pela Casa Real belga a propósito do assunto, referiu-se: "A princesa Elisabeth acabou de terminar o primeiro ano. O impacto da decisão só se tornará claro nos próximos dias/semanas. Estamos a investigar a situação atualmente."

"Estamos a analisar isto neste momento e vamos deixar as coisas assentar. Muita coisa pode ainda acontecer nos próximos dias/semanas", completou.

Para além de Mathilde, os monarcas belgas são também pais do príncipe Emmanuel, de 19 anos, do príncipe Gabriel, de 21 anos, e da princesa Eléonor, de 17.