Pais do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis, Kate Middleton e William têm vindo a a apresentar os filhos ao mundo, aos poucos, sempre salvaguardando a sua privacidade.

Kate Middleton e William continuam a preparar-se para o seu futuro enquanto monarcas britânicos, segundo especialistas em famílias reais. Contudo, estes também têm estado focados nos três filhos - o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de 10, e o príncipe Louis, de sete - uma vez que também se estão a preparar para os seus futuros papéis enquanto membros séniores da família real britânica. Segundo a imprensa britânica, William e Kate têm "construído as bases" para George, Charlotte e Louis, mas sem sacrificar o seu direito à privacidade. Depois de George, Charlotte e Louis terem feito uma nova aparição pública em conjunto no Trooping the Colour - a celebração oficial do aniversário do soberano britânico - vários comentadores reais chegaram à conclusão que Kate tem um objetivo bem definido na forma como tem apresentado os filhos ao mundo.

"O príncipe e a princesa de Gales já estão a construir as bases para as suas futuras vidas na realeza - e têm-no feito com um cuidado extraordinário", noticia o GB News.

A publicação destaca as mensagem de aniversário pessoal de George, Charlotte e Louis para o pai, o príncipe William, partilhada no dia 21 de junho, realçando o "cuidadoso treino" que já começam a receber para lidar com a imprensa.

Ora, apesar de ainda se adivinharem uns bons anos até que George, Charlotte e Louis assumam funções oficiais, os pais têm estado a prepará-los para o que o futuro lhes reserva.

"Ao longo do último ano, William e Kate começaram lentamente a abrir os perfis públicos dos filhos, sem comprometer a sua privacidade", realça o GB News.

Assim, a publicação considera que a inclusão dos três na mensagem de aniversário - até então apenas assinada por Kate Middleton - é uma "subtil mas evolução significativa de William e Kate na educação real".

Desta forma, à medida que William e Kate se aproximam do trono, os três filhos começarão a assumir papéis mais importantes na 'Firma' (como também é conhecida a família real britânica, após o nome ser criado pelo príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II).

"Em vez de retratos formais de palácio ou entrevistas rígidas", Kate e William têm vindo a adotar uma abordagem mais "informal, focada na família" e que "fale diretamente para o público", realça ainda o GB News.

Importa notar que os últimos meses têm sido de readaptação à agenda real, sobretudo por parte de Kate Middleton. A princesa de Gales esteve ausente dos compromissos reais devido aos tratamentos contra o cancro, que terminou em setembro do ano passado. O seu regresso tem sido a 'conta gotas' e muito pensado, com Catherine a dar o 'ar da sua graça' apenas compromissos fulcrais para a sua posição.